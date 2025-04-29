Piyasa kapanışı: 29 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (29 Nisan 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,88 değer kaybederek 9.224,84 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,45 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,94 ile 4.093,76 liradan işlem gördü.
29 Nisan 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,88 düşüş ile 9.224,84 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CEMAS,FORMT,GARFA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BRKO,DERIM,PAMEL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.566.525.410.00 TL), AKBNK (4.473.030.245.34 TL), YKBNK (4.326.934.514.32 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
297.75 ₺
|
-4.80 %
|
8.566.525.410
|
48.94 ₺
|
-0.85 %
|
4.473.030.245
|
22.74 ₺
|
0.80 %
|
4.326.934.514
|
137.40 ₺
|
-0.87 %
|
3.682.298.353
|
22.76 ₺
|
-0.70 %
|
3.664.888.818
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
6.60 ₺
|
10.00 %
|
168.480.169
|
6.05 ₺
|
10.00 %
|
412.467.015
|
35.02 ₺
|
9.99 %
|
546.526.485
|
17.52 ₺
|
9.98 %
|
37.078.880
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
9.90 ₺
|
-10.00 %
|
17.253.012
|
37.30 ₺
|
-9.99 %
|
212.763.350
|
92.10 ₺
|
-9.97 %
|
82.174.399
|
124.60 ₺
|
-9.97 %
|
396.263.117
|
501.00 ₺
|
-9.97 %
|
1.021.645.331
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Nisan 2025 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 38,45 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,06 düşerek 43,91 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,45 ₺
|
0,06 %
|
E
|
43,91 ₺
|
-0,06 %
Altın fiyatlarında son durum (29 Nisan 2025 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,93 değer kaybederek 3.312,73 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,94 değer kaybederek 4.093,76 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.693,30 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.691,34 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.312,73 ₺
|
-0,93 %
|
4.093,76 ₺
|
-0,94 %
|
26.691,34 ₺
|
-0,94 %
|
6.693,30 ₺
|
-0,94 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,98 değer kazanarak 94.859,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,71 yükselerek 1.818,48 dolardan işlem gördü.