Piyasa kapanışı: 22 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 22 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 22 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 22 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

22 Ekim 2024 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.838,60 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,13 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SMRTG,CWENE,BRLSM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DIRIT,SAFKR,GZNMI oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.292.711.624.50 TL), ISCTR (5.616.936.768.16 TL), AKBNK (4.949.047.753.85 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ekim 2024 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 34,24 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 37,05 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (22 Ekim 2024 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 0,80 artış ile 2.741,67 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,93 yükselişle 3.020,07 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.937,82 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.691,84 oldu.