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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 17 Aralık 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 17 Aralık 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (17 Aralık 2024 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak 10.011,27 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 34,99 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,35 ile 2.969,84 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 17 Aralık 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Aralık 2024 Salı tarihinde günü 10.011,27 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,14 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TURGG,USAK,KENT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse GSDDE ,ETILR,SONME oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.476.210.156.50 TL), ISCTR (5.936.191.938.22 TL), AKBNK (4.454.272.329.55 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        297.75
        0.76 %
        8.476.210.157
        I
        13.40
        0.53 %
        5.936.191.938
        A
        62.70
        0.00 %
        4.454.272.330
        Y
        29.54
        -0.40 %
        4.314.281.822
        E
        26.16
        0.38 %
        3.609.536.702
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        583.00
        10.00 %
        15.596.999
        U
        14.52
        10.00 %
        505.102.485
        K
        1,199.00
        10.00 %
        11.427.669
        C
        22.00
        10.00 %
        5.251.730
        P
        1.98
        10.00 %
        389.889.369
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        34.18
        -9.82 %
        270.953.803
        S
        95.50
        -9.05 %
        22.275.988
        A
        14.19
        -9.04 %
        122.594.624
        D
        13.92
        -8.12 %
        289.439.336
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Aralık 2024 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 34,99 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,07 yükseliş ile 36,79 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,99
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        36,79
        0,07 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Aralık 2024 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,42 değer kaybederek 2.641,50 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,35 değer kaybederek 2.969,84 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.855,69 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.363,34 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.641,50
        -0,42 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.969,84
        -0,35 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.363,34
        -0,35 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.855,69
        -0,35 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,44 değer kazanarak 106.774,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,39 yükselerek 3.962,89 dolardan işlem gördü.

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