Piyasa kapanışı: 17 Aralık 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 17 Aralık 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 17 Aralık 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 17 Aralık 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Aralık 2024 Salı tarihinde günü 10.011,27 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,14 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TURGG,USAK,KENT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse GSDDE ,ETILR,SONME oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.476.210.156.50 TL), ISCTR (5.936.191.938.22 TL), AKBNK (4.454.272.329.55 TL) oldu.