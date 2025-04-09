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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 09 Nisan 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 09 Nisan 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (09 Nisan 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -2,13 değer kaybederek 9.275,50 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,21 artış ile 38,01 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 3,33 ile 3.758,14 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 09.04.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 09 Nisan 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        09 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -2,13 düşüş ile 9.275,50 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SNPAM,AKYHO,YONGA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse LIDER,EUHOL,SNKRN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.999.322.277.00 TL), AKBNK (6.086.650.288.31 TL), YKBNK (5.308.129.395.06 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        306.00
        -0.73 %
        9.999.322.277
        A
        49.78
        -4.18 %
        6.086.650.288
        Y
        23.32
        -3.72 %
        5.308.129.395
        I
        11.41
        -4.68 %
        4.994.530.524
        A
        117.10
        -1.43 %
        4.322.801.707
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        68.20
        10.00 %
        10.275.011
        Y
        75.95
        9.99 %
        6.472.064
        D
        74.30
        9.99 %
        134.820.991
        T
        63.85
        9.99 %
        494.429.649
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        L
        172.80
        -10.00 %
        154.255.681
        E
        14.51
        -9.99 %
        9.773.211
        S
        132.60
        -9.98 %
        8.456.432
        E
        11.67
        -9.95 %
        274.822.667
        G
        153.00
        -9.95 %
        1.075.428.106
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Nisan 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,21 artış ile 38,01 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 1,02 yükseliş ile 42,07 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,01
        0,21 %
        E
        EUR/TRY
        42,07
        1,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (09 Nisan 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 3,37 değer kazanarak 3.083,83 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 3,33 değer kazanarak 3.758,14 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.144,56 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 24.503,09 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.083,83
        3,37 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.758,14
        3,33 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        24.503,09
        3,33 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.144,56
        3,33 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,30 değer kaybederek 77.358,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,53 düşerek 1.486,75 dolardan işlem gördü.

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