Piyasa kapanışı: 09 Nisan 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 09 Nisan 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 09 Nisan 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 09 Nisan 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

09 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -2,13 düşüş ile 9.275,50 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SNPAM,AKYHO,YONGA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse LIDER,EUHOL,SNKRN oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.999.322.277.00 TL), AKBNK (6.086.650.288.31 TL), YKBNK (5.308.129.395.06 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Nisan 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,21 artış ile 38,01 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 1,02 yükseliş ile 42,07 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (09 Nisan 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 3,37 değer kazanarak 3.083,83 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 3,33 değer kazanarak 3.758,14 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.144,56 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 24.503,09 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,30 değer kaybederek 77.358,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,53 düşerek 1.486,75 dolardan işlem gördü.