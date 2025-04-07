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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 07 Nisan 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 07 Nisan 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (07 Nisan 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kazanarak 9.407,17 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,02 yükselerek 38,00 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -1,71 ile 3.647,08 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 07.04.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 07 Nisan 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        07 Nisan 2025 Pazartesi, BIST 100 günü 0,29 yükselerek 9.407,17 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9506.7300 puandan işlem görürken en düşük 9050.5600 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KLRHO,CEMAS,CVKMD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EUHOL,YAPRK,DOCO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.964.260.217.50 TL), AKBNK (8.042.927.954.68 TL), YKBNK (7.857.980.540.02 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        310.00
        1.72 %
        14.964.260.218
        A
        52.10
        -0.29 %
        8.042.927.955
        Y
        24.50
        2.00 %
        7.857.980.540
        K
        158.40
        -1.37 %
        6.877.548.082
        I
        11.99
        -0.25 %
        6.576.083.962
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        26.40
        10.00 %
        45.596.441
        C
        3.96
        10.00 %
        264.876.474
        C
        11.00
        10.00 %
        617.301.803
        S
        5.61
        10.00 %
        120.382.248
        C
        9.13
        10.00 %
        45.293.026
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        17.91
        -9.95 %
        19.817.164
        Y
        493.00
        -7.85 %
        266.465.794
        D
        5,440.00
        -6.21 %
        337.156.970
        K
        79.80
        -5.67 %
        877.845.931
        Y
        189,150.00
        -5.42 %
        5.430.815
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Nisan 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,02 artarak 38,00 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,31 düşerek 41,55 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,00
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        41,55
        -0,31 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (07 Nisan 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde -1,73 azalış ile 2.985,66 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,71 düşüşle 3.647,08 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.962,97 olurken, Cumhuriyet altını ise 23.778,94 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.985,66
        -1,73 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.647,08
        -1,71 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        23.778,94
        -1,71 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.962,97
        -1,71 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -5,30 düşüş ile 78.110,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -11,99 azalış ile 1.550,05 dolar.Brent Petrol ise 64,15 dolar

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