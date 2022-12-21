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Tarihi kilisede yeni yıl konseri

Piyanist Dengin Ceyhan, 29 Aralık Perşembe günü büyülü atmosfere sahip All Saints Moda Kilisesi’nde yeni yıla özel konseriyle müzikseverlerle buluşuyor.

Giriş: 21.12.2022 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
Piyanist Dengin Ceyhan'dan tarihi kilisede yeni yıl konseri


Piyanist Dengin Ceyhan farklı konsept konserlerine devam ediyor. Ceyhan, 144 yıllık tarihe sahip Moda’da yer alan All Saints Moda Kilisesi’nde 29 Aralık’ta yeni yıla özel bir konsere hazırlanıyor. Ünlü piyanist büyülü atmosfere sahip kilisede, Beethoven, Mozart, Handel, Chopin, Satie, Rodrigo, Rachmaninoff, Tchaikovsky gibi bestecilerin eserleri yanı sıra sevilen film müziklerini de piyanoda seslendirecek.
Dengin Ceyhan, ”Konserlerime küçük yaşta çocuklar da sıkça geliyor klasik müziği dinliyorlar bu da beni çok mutlu ediyor. Her yaştan müziksevere hitap etmek çok ayrı güzel. Yeni yıla girerken de Klasik müziğin en seçkin eserlerini dinleyiciler ile paylaşacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum” dedi

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