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        Haberler Sağlık Pişirmeden önce yıkamamanız gereken 5 yiyecek

        Pişirmeden önce yıkamamanız gereken 5 yiyecek

        Mutfakta hijyen oldukça önemlidir ama bazı besinleri yıkamak; yarardan çok zarar verir. Örneğin, çiğ et birçok kişi tarafından yıkanır ama bu sadece bakterilerin çoğalmasına ve bulaşmasına neden olur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 14:20 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:20
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        • 1

          DONDURULMUŞ ÜRÜNLER

          Dondurulmuş meyve ve sebzelerin herhangi bir ek yıkamaya gerek kalmadan doğrudan kullanabilirsiniz.

          Ek olarak bezelye, fasulye veya brokoli gibi dondurulmuş sebzeler genellikle torbalamadan önce kısa bir süre pişirilir ve haşlama işlemine tabi tutulur. Kaynar suya veya buhara bu kısa süreli daldırma, ürünün daha da sterilize edilmesini sağlarken aynı zamanda koruma sürecine de yardımcı olur.

        • 2

          MANTAR

          Mantarların ıslanması bakteriyel açıdan sorun yaratmaz ancak mantarlar fazlasıyla su tutar bu yüzden yemeğin lezzetini etkiler. Mantarları ıslatmak yerine nemli bir peçete ile silebilirsiniz.

        • 3

          YUMURTA

          Yumurtaları yıkamaktan kaçının çünkü yumurta kabukları, henüz fabrikadayken antibakteriyal olması için kaplanır. Yumurtayı yıkamak bu koruyucu özelliği bozabilir ve bakterilerin çoğalmasına neden olabilir.

        • 4

          MAKARNA

          Makarna bakteri riski taşımaz ancak pişirmeden önce veya sonra makarnayı durulamak; içinde nişastanın çıkmasına ve makarnanın tadının değişmesine neden olabilir.

        • 5

          ÇİĞ ET

          Kırmızı et, tavuk eti veya balık fark etmeksizin; çiğ eti yıkamak oldukça zararlıdır. Çiğ eti yıkadığınızda çapraz bulaşma sayesinde bakterileri tüm mutdağınıza fazla bulaştırmış olursunuz.

          Kaynak: Cookist

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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