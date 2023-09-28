Pirola, aşıdan kaçabilir mi?

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ümit Savaşcı, koronavirüsün yeni varyantı Pirola'nın, aşıdan tamamen kaçan başka bir alt mutasyon olduğunu söyledi. Savaşcı, "Bilim insanları olarak bundan endişe duyuyoruz. Çünkü şu anda bu yeni varyanta karşı ülkemizde henüz aşı yok. Dolayısıyla kış döneminin gelmesiyle biraz daha bizi bu durum endişeye sevk ediyor" dedi.

"KASIM AYINA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR" REKLAM Savaşcı, yeni varyantın etkilerini vakaların üzerinde göreceklerini belirterek, "Bu varyant insanlar üzerinde nasıl bir etki oluşturacak? Yani akciğeri etkileyecek mi? Bizim için genelde hastaneye yatış endikasyonları özellikle solunum sıkıntısı gelişen, genel durumu bozulan, dirençli ateşi olan, tedavilerden yanıt alamadığımız hastaları biz hastaneye yatırırız. Eğer böyle bir etki oluşturursa o zaman evet, biz artık Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulumuz, Halk Sağlığı Kurumu'yla uzmanlarımız hep görüşülecek. Ve bunun sonucunda denecek ki 'evet maske takalım, yeni aşı versiyonunu da biz alalım.' Bu konularda çalışmalar yapılabilir. Ama henüz ekim ayına giriyoruz. Biz bunun kasım ayı gibi eğer olumsuz etkilerini görmeye başlarsak o zaman tedbirler alırız. Yani şu anda halkımızın aslında çok panik yapıp, endişe yapacakları bir durum yok. Kasım ayına özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE DE VAKALAR OLACAKTIR" Savaşcı, dünyada Pirola varyantı vakaları olduğuna dikkat çekerek, "Eris varyantı kadar yaygın değil. Laboratuvar çalışmalarında da aşıdan kaçabildiğini gösteren belirtiler bulundu. Bu tabii biraz anlamlı bizim için, yani aşıdan kaçabilir. Vücut bunu farklı bir virüs olarak da algılayabilir. Bu sefer tabii belirtiler biraz daha ağır seyredebilir. Ama akciğeri ne kadar tutacak, böbrek, kalbe etkisi olacak mı, biyolojik belirtiler olacak mı? Bunlar biraz çeşitli popülasyonlarda vakalar ilerledikçe ortaya çıkabilir. Vaka sayısı çok az. Onun için biraz daha yayılıp ülkelerin vaka sayılarına bakmak lazım. Tabii ki bizim ülkemizde de vakalar olacaktır mutlaka. Biz tabii biraz geriden geliyoruz. Bu bizim için iyi bir şey. Kendimizi izole etmiş oluyoruz bu anlamda. Mutlaka PCR’ın kış döneminde arttırılması lazım. Ağır belirtiler gösterenlerin sağlık kuruluşlarına başvurması lazım" ifadelerini kullandı. "Pirola varyantı" uyarısı! Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!