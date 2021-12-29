Gün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacağı duyurlan Pirinkayalar Tüneli'nin nerede olduğu ve hangi illerde yer aldığı ile ilgili araştırmalar iyice arttı. Vatandaşlar Pirinkayalar Tüneli nerede sorusunun yanıtını arıyor. İşte Pirinkayalar Tüneli'ne ilişkin bilinmesi gerekenler...

YILLIK 17,6 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK

Erzurum ile Artvin illerini bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile Turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, “2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan Tünel projesinin toplam uzunluğu bin 70 metrelik bağlantı yolu ile birlikte 3,34 kilometreye ulaşmaktadır. Proje ile Erzurum ve Artvin illerine ait havalimanları ve Artvin Limanı ile bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacaktır. Ayrıca mevcut yol 680 metre kısalacak. Projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon TL tasarruf edilirken, karbon salınımı 230 ton azalacaktır” denildi.

ÖZEL İMALATLAR KULLANILDI

Pirinkayalar Tüneli’nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterildiğine vurgu yapılan açıklamada, projede özel imalatlara yer verildiği belirtildi.