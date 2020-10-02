HABERTURK.COM

İngiliz spor otomobil şirketi McLaren’in bugüne dek en hızlı tur zamanına ulaşan yeni Super Series otomobili McLaren 765LT’nin lastiklerinin, Pirelli’nin Türkiye’de yer alan motor sporları fabrikası tarafından üretildiği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Pirelli’ye verilen kuru zeminde en yüksek performansı gösterme misyonu doğrultusunda bu yeni iş birliğinin başlangıç noktası olarak P Zero Trofeo R lastik seçildi.

Pirelli mühendislerinin, McLaren’in 765LT’ye özgü bir lastik geliştirilmesi talebini karşılamak amacıyla lastiklerin yapısı ve profili üzerinde çalışarak özellikle kuru havada daha fazla mekanik kavrama sağlamak ve tutuşu iyileştirmek için lastiğin yolla temas alanını artırdığı belirtildi. Sırt deseni hamuru da elden geçirilirken, sırt deseninin ise, hem düz yolda hem de virajlarda yol tutuşunu garanti edecek, frenleme mesafesini kısaltacak ve yanal kavramayı yükseltecek şekilde tasarlandığı kaydedildi.

İzmit fabrikasında üretilen lastikleri kullanacak McLaren 765LT'nin, kullanıcısına 800 Nm tork ve 765 beygir güç sağladığı belirtildi.