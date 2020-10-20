Pırasalı Börek Tarifi, Nasıl Yapılır?

Hem doyurucu hem de besleyici olan pırasalı börek tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Yapımı çok kolay olan ve masrafsız nar gibi kızarmış pırasalı böreği beş çaylarında ve kahvaltıda tüketebilirsiniz. Bu tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun…

Pırasalı Börek Malzemeler:

4 adet yufka

İçi İçin:

1 kilo pırasa

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 kaşı k salça

1 fincan u

Yeteri kadar tuz

Sosu İçin:

1 bardak süt

1 yumurta

1 çay bardağı sıvıyağ

Üzeri İçin:

1 adet yumurta 3 yemek kaşığı sıvıyağ

Pırasalı Börek Yapılışı:

Pırasalar iyice yıkanır ve doğranır.

Tencereye sıvıyağ konularak pırasalar eklenir. Biraz tuz ve salça ile kavrulur.

Fincanla su eklenir ve 5 dakika sonra altı kapatılır.

Dinlendirilir.

1 yumurta süt ve sıvıyağ çırpılır.

Yufka ortadan ikiye bölünerek sıvıyağ karışım sürülür.

Pırasalı harç yufkanın kenar kısmına konulur.

Sarılır.

Tepsi yağlanarak yufka kendi etrafında çevrilir.

Tepsiye yuvarlak biçimde dizilir.

1 yumurta 3 yemek kaşığı sıvıyağ ile çırpılır.

Fırça yardımı ile yufkaların üzerine sürülür.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verilir.

Üzeri kızarana kadar pişirilir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Yufkaların taze olması gerekir.

Sos yufkaların her yerine sürülmelidir.

İç harcı ılındıktan sonra ekleyin.

Pişen pırasalı böreğin ilk sıcaklığı geçtikten sonra servis edin.