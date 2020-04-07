Astım hastası olduğunu da sözlerine ekleyen Pink, "Gerçekten ama gerçekten korkutucu bir hal aldı, yalan söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, "Başlangıçta hep 'Çocukların hepsi güvende' gibi şeyler duyduk. Ama gerçekten Jameson çok hastaydı ve bu korkutucu. Kimse güvende değil" dedi.