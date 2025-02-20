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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pınar Labne, 34 ülkeye ihraç ediliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Pınar Labne, 34 ülkeye ihraç ediliyor

        Pınar Labne, 2024 yılında Fransa, İsviçre, İrlanda, Finlandiya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Bosna Hersek'e ihraç edilmeye başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 17:42 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:43
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        Pınar Labne, 34 ülkeye ihraç ediliyor
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        Pınar tarafından ilk kez 1984 yılında piyasaya sunulan Pınar Labne, 2024 yılını %26,4’lük pazar payıyla lider olarak tamamladı.

        Pınar Süt, Türkiye’nin ilk ve orijinal labnesi olan Pınar Labne’yi 1984 yılında ihracat ürünü olarak üretip 1985 yılında Türkiye ile tanıştırdı. 2024 yılında toplam 34 ülkeye ihraç edilen Pınar Labne, 8 yeni pazara girerek Fransa, İsviçre, İrlanda, Finlandiya Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Bosna Hersek’e ihraç edilmeye başlandı.

        Pınar Labne’nin farklı çeşitleriyle ister kahvaltıda isterse yemek ve tatlılarda tüketilebildiği, birçok şefin özel tariflerinde Pınar Labne’yi tercih ettiğini aktaran Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Pınar olarak 1984 yılında, bazı Ortadoğu ülkelerinde açık satılan bir süt ürünü için AR-GE departmanımızın uzun süren çalışmalarıyla bir reçete geliştirdik. ‘Labne’ ismini vererek önce Körfez ülkelerinde, 1985 yılında da Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sunduk. Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde ‘Türk Labnesi’ kavramını yarattık. Uzun yıllara dayanan tecrübeyle üretilen Pınar Labne, lezzeti ve kıvamıyla labnenin Türkiye’deki standartlarını belirledi. Kahvaltıların yanı sıra, tatlılar başta olmak üzere, mezeler, salatalar ve kanepelerde de yaygın bir kullanım alanı var. Sadece yetişkinler ya da çocuklar tarafından değil, bebeklerin beslenmesinde de doktor tavsiyesiyle Pınar Labne tercih ediliyor. Orijinal lezzetiyle yıllardır tüketicilerin ilk tercihi olan Pınar Labne ailesine, gerçekleştirdiğimiz Ar – Ge çalışmaları sonucunda önce Çikolatalı ve Organik çeşitlerini kattık. Ardından da 40. yılımıza özel olarak Türkiye pazarına Frenk Soğanlı & Sarımsaklı, Kurutulmuş Domatesli ve Laktozsuz çeşitlerini de sunduk. Pınar Süt olarak süt ve süt ürünleri alanında ülkemizi yeniliklerle tanıştırmaya ve lezzetlerimizi dünyaya ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

        Dubai’de düzenlenen Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı'na katılan Pınar, 25. kez fuardaki yerini alırken, ziyaretçiler tarafından en çok ilgi gören ürün Pınar Labne oldu.

        Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Körfez ülkelerinin ihracat operasyonları açısından büyük öneme sahip bir Pazar olduğunu belirterek, “Gulfood da bizim her sene katıldığımız, ihracat hedeflerimize ulaşmamızda rol oynayan bir fuar. Yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla Körfez ülkelerinin beslenme alışkanlıklarını baz alarak inovatif ürünler üretiyoruz. İhracattaki başarımızın temelini, Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde dünyanın farklı bölgelerindeki lokal damak tatlarına hitap etme yeteneğimiz oluşturuyor.” dedi.

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