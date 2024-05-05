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        Haberler Spor Basketbol STBL Pınar Karşıyaka’nın rakibi Galatasaray - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka’nın rakibi Galatasaray

        P. Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni 4. sırada bitirerek 5. sıradaki Galatasaray ile eşleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:33
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        Pınar Karşıyaka'nın rakibi Galatasaray
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        Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonda maçlarını tamamlayan P. Karşıyaka’nın play-off çeyrek finalindeki rakibi belli oldu.

        Sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada noktalayan yeşil-kırmızılılar, saha avantajını elde ederek 5. sıradaki Galatasaray ile eşleşti. Ligdeki diğer takımların eksik maçlarının tamamlanmasından sonra play-off tarihleri belli olacak.

        P. Karşıyaka, Galatasaray ile normal sezonda oynadığı iki maçı da kazanmayı başarırken, rakibini iç sahada 98-76, dış sahada 92-86'lık skorla mağlup etti.

        Bu iki ekip Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında da karşı karşıya gelirken mücadele 88-72 İzmir ekibi lehine sonuçlandı.

        P. Karşıyaka böylece Galatasaray'a karşı bu sezon 3 müsabakayı da kazandı.

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