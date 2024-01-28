Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes´i 99-81 mağlup etti

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Türkiye Basketbol Süper Ligi´nde Pınar Karşıyaka, zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Anadolu Efes´i 99-81'lik skorla mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu´nda dolu tribünler önünde oynanan maçın ilk periyodunu ev sahibi Pınar Karşıyaka 27-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de çok etkili bir oyun sergileyen yeşil-kırmızılılar devreye 57-35 galip girdi. Kaf-Kaf, üçüncü çeyrekte de üstünlüğü elden bırakmadı ve periyot 75-61 Karşıyaka´nın galibiyetiyle sona erdi. Son çeyrekte de Anadolu Efes karşısında hata yapmayan Pınar Karşıyaka, rakibini 18 sayı farkla mağlup etmesini bildi.

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SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün

PINAR KARŞIYAKA: Kenan 2, Vitto Brown 29, Carey 28, Jaylon Brown 8, Martin 2, McCollum 17, Thomas 7, Furkan 6, Hakan

ANADOLU EFES: Bryant 12, Willis 18, Larkin 17, Ercan 2, Rıdvan 2, Jones 7, Beaubois 15, Erten 6, Burak 2