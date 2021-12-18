İlk 5 dakikası Türk Telekom'un 9-5 üstünlüğüyle geçilen müsabakada Harrison ve Dawkins'ın sayılarıyla etkili olan konuk ekip, periyodu 23-11 önde bitirdi.
İkinci periyodun başında Dawkins ve Dorukhan'ın 3 sayılık basketleriyle farkı 17 sayıya (34-17) yükselten Türk Telekom, soyunma odasına 44-26 üstün gitti.
Üçüncü periyotta aradaki farkı koruyan Türk Telekom, periyodu 61-47 önde tamamladı.
Son periyoda Tyus ve Berkan Durmaz'ın basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, rakibine sadece 2 sayı şansı verdiği bölümde Colson ve Taylor'un basketleriyle 36. dakikanın başında aradaki farkı 4 sayıya kadar indirdi: 59-63. Pınar Karşıyaka, Taylor'un 3 sayılık basketiyle bitime 2 dakika kala farkı 1 sayıya kadar indirse de (66-67) Türk Telekom müsabakadan 76-71 galip ayrıldı.
Türk Telekom'un hafta içinde anlaşmaya vardığı Alman başantrenör Henrik Rödl takımının başında ilk maçına çıktı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Burak Yılmaz
Pınar Karşıyaka: Taylor 20, Yunus Sonsırma, Colson 8, M'Baye 24, Mahir Ağva, Berkan Durmaz 6, Can Korkmaz 3, Burak Can Yıldızlı 2, Tyus 8
Türk Telekom: Can Uğur Öğüt 4, Harrison 9, Samet Geyik 2, Johnson 13, Clemmons 12, Alex Perez 2, Berk Demir 8, Dawkins 17, Erdi Gülaslan 3, Dorukhan Engindeniz 6
1. periyot: 11-23
Devre: 26-44
3. periyot: 47-61
5 faulle çıkan: 39.35 Burak Can Yıldızlı (Pınar Karşıyaka)
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