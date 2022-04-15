Gerçeği öğrenince yayını terk etti!

"Al Sana Haber" adlı programda yorumculuk yapan Pınar Eliçe, yıllardır kendisinden saklanan gerçeği canlı yayında öğrendi. Eliçe, erkeğin gücüne ihtiyaç duyan assolistleri eleştirirken yayına Seyhan Soylu bağlandı.

"Sisi" lakaplı Soylu, Pınar Eliçe’ye yıllar önce Maksim’de sahneye çıkabilmesi için nişanlısı Vedat Çöloğlu’nun ondan gizli gazinoyu kiraladığını dile getirdi.

Maksim’in sahibi Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan da Seyhan Soylu’nun açıklamalarını doğruladı. Bunun ardından gözyaşlarına boğulan Eliçe, stüdyoyu terk etti.