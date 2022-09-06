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Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz'in oynadığı dizi ve filmler

Kırmızı Oda ve Yargı dizisiyle adından söz ettiren Pınar Deniz son olarak, aşk iddiası ile gündemde. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile bir süredir beraber olduğu bilinen Pınar Deniz, Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine katıldı. Tüm bu gelişmelerin ardından "Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz'in oynadığı dizi ve filmler neler?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

06.09.2022 - 22:40 | Güncelleme: ABONE OL
Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz'in oynadığı dizi ve filmleri nelerdir?

Ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele konsere katılmasının ardından, yan yana verilen pozlar hakkında çıkan aşk dedikodularını doğrular nitelikteydi. Peki Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz'in oynadığı dizi ve filmleri neler? İşte Pınar Deniz hakkında merak edilen soruların yanıtı...

PINAR DENİZ KİMDİR?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okumuş fakat mezun olmamıştır. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise 2014 yılında Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı. Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Ayrıca Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterini üstlenen güzel oyuncu son olarak Yargı dizisinde başrol olarak ekranlarda yer alıyor.

Televizyon
Yıl Yapım Rol Notlar
2014 Sil Baştan Evrim -
2015 Beyaz Yalan Azra -
2016-2018 Vatanım Sensin Yıldız Başrol oyuncusu
2018 Bir Deli Rüzgar Gökçe Yücel Başrol oyuncusu
2020 Aşk 101 Burcu Başrol oyuncusu
2020 Menajerimi Ara Kendisi Konuk oyuncu
2021 Aşk 102 Burcu Başrol oyuncusu

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