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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in nikâh hazırlığı başladı - Güncel Magazin haberleri

        Pınar Deniz'in nikâh hazırlığı başladı

        Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile bugün İtalya'nın Milano kentinde evlenecek olan Pınar Deniz'in nikâh hazırlığı başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 14:14 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:20
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          1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile bugün İtalya'nın Milano kentinde nikâh masasına oturacak.

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          Kaan Yıldırım ile ilk kez anne - baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Pınar Deniz, nikâh için hazırlanmaya başladı.

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          Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, kız kardeşinin makyajı yapılırken çektiği fotoğrafı sosyal medyada yayımladı.

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