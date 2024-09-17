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        Haberler Dünya Son 200 yılın en etkili yağışı! Kuzey Karolina'da 12 saatte 304 milimetre yağış düştü | Dış Haberler

        Son 200 yılın en etkili yağışı! Kuzey Karolina'da 12 saatte 304 milimetre yağış düştü

        ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde, fırtına etkisiyle 12 saatte metrekareye 304 milimetre yağmur yağdı, bunun 200 yılın en etkili yağışı olduğu bildirildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 12:46 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:46
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        Son 200 yılın en etkili yağışı!
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        ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde, son 200 yılın en etkili yağışının olduğu bildirildi.

        Ulusal Hava Servisi (NWS) Wilmington Ofisinin sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Karolina'nın Carolina Beach, Southport ve Boiling Spring Lakes bölgelerinde "tarihi" yağış görüldü.

        ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Kuzey Karolina'da fırtına etkisiyle 12 saatte metrekareye 304 milimetre yağmur yağdığını belirtti ve bunun 200 yıl sonra ilk kez olduğunu vurguladı.

        ABD Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın dün Güney Karolina kıyıları yakınında olduğunu ve eyaletin iç kesimlerine doğru ilerlediğini açıkladı.

        Fırtına nedeniyle onlarca yol su altında kalırken, bazı okullarda eğitime ara verildi.

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        Kuzey Karolina Valisi Roy Cooper, yaptığı açıklamada, eyalet sakinlerini fırtınadan etkilenen bölgelerden uzak durmaya çağırdı.

        Fırtınanın yarın akşama kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Ulusal Kasırga Merkezi, Kuzey ve Güney Karolina kıyıları için "tropik fırtına" uyarısında bulunmuş, bu uyarı dün kaldırılmıştı.

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        #kuzey karolina
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