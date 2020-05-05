Hayalinin dünyayı dolaşmak olduğunu ve belli yerlerde yaşamak istediğini anlatan Deniz, tatil tercihleriyle ilgili olarak, "Şimdilik sadece oraları gezip geri dönüyorum. Hayalim dolaştığım yerlerde yaşamak. Avrupa'yı da seviyorum ama biraz daha Doğu'ya doğru kaydım. Daha çok böyle mistik yerleri merak ediyorum. Ayrıca spiritüel ilgim var” dedi.