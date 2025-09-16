Habertürk
        Haberler Magazin Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

        Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda şarkıcı Pınar Aydınlar'ın sahne alarak örgüt propagandası yaptığı iddiasına ilişkin yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Savcılık, Aydınlar'ın 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 09:32 Güncelleme: 16.09.2025 - 09:52
        7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
        Şarkıcı Pınar Aydınlar'ın 12 Aralık 2024'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 'Tunceli Kültür Buluşmaları' programında sahne alarak sarf ettiği sözler ve Seyit Rıza'nın fotoğrafının basılı olduğu posteri açmasına ilişkin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Pınar Aydınlar ve avukatı hazır bulundu.

        Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Pınar Aydınlar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımların terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimseme ya da yayma amacıyla yapıldığını aktardı. Mütalaada sanık Aydınlar'ın örgütün yöntemlerini meşru gösterdiği ve övdüğü, propaganda içerikli paylaşımlar yaptığı belirtilerek, 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN BERAAT TALEBİ

        Açıklanan mütalaada ayrıca, yapılan aramalar sonucu ele geçirilen 'HDK Bileşenleri Delege Listesi ve 2.ve 3. Bölge Adayları' isimli Excel dosyası içerisinde Kağıthane'de 'eş başkan' olarak Aydınlar'ın isminin yazılı olduğu, iletişim bilgilerinin bulunduğu ancak sanık Aydınlar'ın savunmasında sanatçı kimliği nedeniyle konsere çağrılmış olabileceğini ve listede isminin kim tarafından ve ne amaçla yazıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını söylediği aktarıldı. Her türlü kuşkudan uzak, somut delil elde edilemediğinin belirtildiği mütalaada, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraatına karar verilmesi istendi.

        Duruşmada savunma yapan sanık Pınar Aydınlar ile avukatı, mütalaayı kabul etmediğini belirterek mahkemeden savunma için süre talep ettiler. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydınlar ile avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

        Fotoğraflar: DHA, AA

        #Pınar Aydınlar

