Takipçisinin yorumuyla çılgına dönen Pınar Altuğ'dan yanıt gecikmedi:



"Keşke siz de ona sevgi ve aşkın ne olduğunu öğretseniz de ileride mutlu olsa... Bu arada 5 yaşındaki çocuğun zaten Instagram'a bakmıyor olması gerekir bu da küçük bir not olsun."