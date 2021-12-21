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Pınar Altuğ: Önümde duran olursa ezip geçerim!

Önceki gün bir açılışa katılan oyuncu Pınar Altuğ, samimi açıklamalarda bulundu. Hayatı boyunca, kimsenin işine engel olmadığını ifade eden Altuğ, "Ortada para varsa hepimiz çalışıp kazanalım. Önümde duran olursa ezip geçerim" ifadelerini kullandı

21.12.2021 - 14:43 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün bir açılışa katıldı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Altuğ, basın mensuplarıyla sohbet etti.

    47 yaşındaki oyuncu, "Hava kötü olduğu zaman pek iyi hissetmiyorum, ben güneşle besleniyorum. Melankolik değilim, ancak güneşi daha çok seviyorum." dedi.

  • "BENDE MALZEME YOK"

    Hayatında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Pınar Altuğ, "Bende malzeme yok, olsa dükkan senin. Bu yıl hepimiz için pandemi dolayısıyla çok zor oldu, zaten yaz aylarında yangınlar bizi çok üzdü. Son dönemdeki ekonomiyle hepimiz savaşıyoruz, artık her şeyi çok merak ediyoruz. Kızımla okul çıkışından sonra buraya geldim." ifadelerini kullandı.

  • "YILBAŞINDA ARKADAŞLARIMIZLA OLACAĞIZ"

    Çok fazla dışarı çıkmadığını söyleyen ünlü isim, "Pandemiden dolayı çok bir yere gitmek istemiyoruz, iş için mecburi durumlarda uçak falan kullanmak istemiyorum. İlk kez arabayla bu kadar uzun yolculuk yaptım, yılbaşında da 4 karavan birlikte arkadaşlarımızla olacağız. Yılbaşında hava iyi olursa, böyle bir kutlama olacak." dedi. 

  • "ÖNÜMDE DURAN OLURSA EZİP GEÇERİM!"

    Yoğun olduğunu belirten Pınar Altuğ, "Hepimiz çalışıyoruz, yorulduğumuz zamanlar oluyor. Kendimizi nerede iyi hissedersek, orada o ortamda oluyoruz. Ben bu zamana kadar kimseye dirsek atmadım, ortada para varsa hepimiz çalışıp kazanalım. Önümde duran olursa ezip geçerim!" ifadelerini kullandı.

  • "SOSYAL MEDYADA BİZİMLE EĞLENİYORLAR"

    Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Su adında bir kızı olan oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımlara gelen yorumlar hakkında "Sosyal medyada bizimle eğleniyorlar galiba, 'Nasıl laf çaktım' diyorlar. Biz de armut toplamıyoruz, her lafın cevabı var." şeklinde konuştu.

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