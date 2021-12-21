"BENDE MALZEME YOK"

Hayatında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Pınar Altuğ, "Bende malzeme yok, olsa dükkan senin. Bu yıl hepimiz için pandemi dolayısıyla çok zor oldu, zaten yaz aylarında yangınlar bizi çok üzdü. Son dönemdeki ekonomiyle hepimiz savaşıyoruz, artık her şeyi çok merak ediyoruz. Kızımla okul çıkışından sonra buraya geldim." ifadelerini kullandı.