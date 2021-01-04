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Pınar Altuğ'dan 'reklam' eleştirilerine yanıt

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Pınar Altuğ, kendisine gelen yorumları yanıtsız bırakmıyor. Altuğ, bu kez de bir takipçisinin, "Sürekli bir reklam ama nedense kabullenmek istemiyorsunuz" mesajına cevap verdi

04.01.2021 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
Pınar Altuğ'dan 'reklam' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
'Reklam' eleştirilerine yanıt
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HABERTURK.COM

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren ve bu evliliğinden de Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ'u bir takipçisi sık sık reklam içeriği paylaştığını ifade ederek eleştirdi.

Takipçisi, Altuğ'un gönderisine, "Sürekli bir reklam ama nedense kabullenmek istemiyorsunuz. Siz de reklamı kabul edin" yorumunu yaptı. Pınar Altuğ da, "Bu benim işim. Siz işinizi yaparken 'Niye?' diye soruyorlar mı size?" ifadelerini kullandı.

KIZDIRAN YORUM

Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Yağmur Atacan'ın kendisine evlilik teklif etmesinin üzerinden 13 yıl geçtiğini duyurmuştu. Eşiyle çekilen bir pozunu yayınlayan Altuğ, "15 Ağustos 2007'de iyi ki sana 'Evet' demişim canım kocam" notunu düşmüştü.

Bu poza yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" demişti.

Bu yorumu cevapsız bırakmayan ünlü oyuncu ise, "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" şeklinde konuşmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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