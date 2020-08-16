Altuğ geçtiğimiz günlerde, "Zaman zaman fevri tepikler veriyorum, birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar... Bu konuda hiç toleransım yok. Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlara uzanacak dili koparırım." şeklinde konuşmuştu.