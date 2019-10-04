Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir güzellik merkezinde cilt bakımı yaptırın Pınar Altuğ, işlem sonrası güzellik merkezinden çıkış yaptı.

Sokakta yürüyerek uzun süre cep telefonuyla görüşme yapan Altuğ, sokak ortasında röportaj yapmayacağını belirtti. Eşi Yağmur Atacan ile ilgili olarak sosyal medya hesabından gelen yorumlara verdiği cevaplar hatırlatılan Altuğ, bu konu hakkında konuşmayacağını söyledi.

Altuğ, şarkıcı Kıraç’ın “Şehir kadınları çocuk bakamaz” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise, “Ne denir ki! Allah akıl fikir versin” yorumunda bulundu.