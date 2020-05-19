Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a: Hep böyle dans edelim kocam - Magazin haberleri

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Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi. Çiftin, bu evliliklerinden Su adında bir kızları dünyaya geldi.

"HEP BÖYLE DANS EDELİM KOCAM"

Sosyal medya hesabından takipçilerine verdikleri yanıtlarla gündeme gelen Altuğ, bu kez eşinin 37. yaşını, yaptığı paylaşımla kutladı.

Eşi Yağmur Atacan ile eğlendikleri anları sosyal medya hesabından yayınlayan Altuğ, paylaşımına "Hep böyle dans edelim kocam. İyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

"ONLARA UZANACAK DİLİ KOPARIRIM!"

Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı yayında, sosyal medyada aldığı olumsuz ve hakaret içerikli yorumlar hakkında samimi açıklamalar yapmıştı.

Altuğ, kendisine gelen mesajlar ve verdiği cevaplara yönelik şöyle konuşmuştu:

Zaman zaman fevri tepikler veriyorum. Birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar. Bu konuda hiç toleransım yok. Kızım ve kocam en kıymetli iki şey. Onlar canparçalarım. Onlara uzanacak dili koparırım!