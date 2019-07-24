Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan ile aşk dolu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Tatil sezonunu Bodrum'da açan Altuğ, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, “Çok seviyorum” notunu düştü.

Pınar Altuğ'un paylaşımı, takipçileri tarafından "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları alırken çok sayıda beğeni geldi.

"KOKARCA GİBİ DOLAŞMAYIN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve takipçilerine verdikleri yanıtlar ile adından söz ettiren oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz aylarda takipçilerini Instagram hesabı üzerinden uyarmıştı.

Altuğ, "Hanımlar, beyler... Malum havalar sıcak. En azından her sabah koltuk altlarınızı yıkayıp, bir deodorant sürseniz? Özellikle hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşınca hiç olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.