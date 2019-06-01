Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Takipçilerine verdikleri yanıtlar ile gündemden düşmeyen Altuğ, bu kez takipçilerini uyardı. "Kokarca gibi dolaşmayın" ifadelerini kullanan Altuğ, şu paylaşımı yaptı:

Hanımlar, beyler... Malum havalar sıcak. En azından her sabah koltuk altlarınızı yıkayıp, bir deodorant sürseniz? Özellikle hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşınca hiç olmuyor.