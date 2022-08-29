Pili Kim İcat Etti?

Pil; İtalya’nın kuzeybatısında bulunan Pavia şehrinde icat edilmiştir. Pavia Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Alessaandro Volta tarafından icat edilen pil ilk etapta toplumsal hayatta aktif olarak kullanılmamış; sadece laboratuvarlarda bilimsel deneyler için kullanılmıştır.

Pil ya da batarya 1800 yılında İtalyan fizikçi Alessandro Volta tarafından icat edilmiştir. Elektriğin kimyasal olarak üretilebileceğinin kanıtı olan pilin icadı bilim dünyasında büyük bir heyecanla karşılanmıştır. Gerçekleştirdiği bu başarıdan dolayı Napolyon tarafından ödüllendirilen Volta aynı zamanda Padua Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanlığı’na getirilmiştir. Ölümünden sonra, 1881 yılında ise Volt adı elektrik birimi olarak kullanılmaya başlanmış ve Alessandro Volt bu şekilde onurlandırılmıştır.

İnsanların enerjiye duydukları ihtiyaca pratik bir cevap getiren ve enerjiye ihtiyaç duyan cihazların mobil olarak kullanılmasının önünü açan pil ne zaman bulundu. İşte, tüm detaylar…

Pil Nasıl İcat Edildi?

Bağdat pilleri ismiyle anılan piller tarihte keşfedilen piller olarak kabul edilmektedir. 1936 yılında Bağdat’ta gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda bulunan kilden yapılmış çömleklerin içinde bakır bir tabaka tespit edilmiştir. Yapılan testler sonucu araştırmacılar, bu ürünlerin eski çağlardan kalma pil olduğu ve yaklaşık olarak 2000 yıllık olduklarını belirtmişlerdir.

Pil ile ilgili en net çalışmalar ise 18. yüzyıla dayanmaktadır. 1780 yılında elektrik üzerine çalışmalar başlatan Luigi Galvani kurbağalar üzerinde deneyler gerçekleştirmiştir. Ölü kurbağaların bacağına statik elektriği kullanarak demir bir çubukla dokunan Galvani, kurbağanın bacağının hareket ettiğini gözlemlemiş ve hayvanların kaslarında elektrik olduğu kanaatine varmıştır. Elektriğin bir hayvansal özellik olduğunu söyleyen Galvani bu çalışmasının sonuçlarını 1791 yılında yayınlamış ve kendinden sonra pili icat edecek Alessandro Volta’ya öncülük etmiştir.

1792 yılında Galvani’nin deneylerini tekrarlayan Volta, kasların kasılması için elektriğe ihtiyaç olmadığını fark etmiştir. Deneylerini sürdüren Volta bu durumun kasların içinde bulunan sıvı ve iyonlar sebebiyle olduğunu fark etmiş ve iki farklı metal parçasının arasına nemli bir bez koyarak da elektrik akımı oluşturabileceğini göstermiştir. Gerçekleştirdiği bu deneylerin sonunda Alessandro Volta 1800 yılında Volta Pili adı verilen pili icat etmiştir.

1802 yılında William Cruickshank tarihte ilk kez seri üretilecek pilin tasarımını yapmıştır.

Pilin mucidi Volta’nın 1827 yılında ölümünden sonra da pil, diğer bilim insanları tarafından geliştirilmeye devam etmiştir. 1836 yılında John Frederick Daniel Volta pilini geliştirmiş ve Daniel Pili adı verilen bu batarya uzun yıllar boyunca telgraf ve telefon gibi ürünler için batarya olarak kullanılmıştır.

1839 tarihinde Wiilliam Robert Groove ilk yakıt pilini, 1881 yılına Faure ise ilk şarj edilebilir pili icat etmiştir.

1899 yılında ilk kadmiyum-nikel karışımı pil icat edilmiş; 1947 de ise piller sızdırmaz bir şekilde tamamen izole edilmiştir.

Günümüzde cep telefonlarımızdan kumandalara, fenerlerden bilgisayarlara kadar birçok üründe pil ve batarya sistemleri kullanılmaktadır. Kullanım alanının bu kadar geniş olması sebebiyle, günümüzde sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 3 milyar adetten fazla pil satılmaktadır.