Pilates yaparken meşhur olan kedi Şiraz yeni yuvasını arıyor

"PİLATES YAPARKEN VE FİT HALİYLE ÜNLÜ OLDU"

Denli, Şiraz'ın havuzdaki kızgın surat ifadesi, pilates yaparkenki huysuzluğuyla meşhur olduğunu söyledi.

Denli, "Şiraz 6 ay önce kilo problemiyle geldi. Birazcık da tembel olduğu için kısırlaştırmayla birlikte de metabolizması yavaşladı. Fazla tembel, önüne topu attığınızda ona vurmaya bile yeltenmeyen bir kediydi. Bundan dolayı da fazla kiloları vardı. Pilates yaptık, yüzdük, biraz da diyete girdik. 6 aylık bir sürede 6 kilo verdi. Bu dönemde bayağı da meşhur oldu. Şiraz özellikle diyetisyenlerin sosyal medya sayfalarında yayınlandı ve kilo sorunu olan kişiler tarafından biraz örnek alınmaya başlandı. Pilates yaparken ve fit haliyle bayağı ünlü oldu" ifadelerini kullandı.