02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya'nın başkenti Madrid'deki çağdaş sanat fuarı ARCO, 30 ülkeden 209 galerinin ve bin 350 sanatçının katılımıyla başladı.
Bu yıl 39'uncusu düzenlenen fuarın resmi açılışını İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia yaptı.
Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun ikinci eşi Jacqueline Roque'ye adadığı 1957 yapımı Jacqueline'nin Portresi adlı yağlı boya tablosu, 6,5 milyon euro ile ARCO'nun bu yılki en pahalı eseri oldu.
Ayrıca, Amerikalı sürrealist heykeltıraş Alexander Calder'in 1,8 milyon avroluk mobil heykeli ve Rus ressam Vasili Kandinsky'nin 1,5 milyon avroluk tablosu da öne çıkan pahalı eserler arasında yer aldı.
Diktatör Franco Francisco'nun İspanya'da iktidarda bulunduğu döneme ait (1936-1975) yaptığı olumlu işlerin yazıldığı, Finlandiyalı sanatçı Riiko Sakinen'in Franco, Söylenildiği Kadar Kötü Değildi adlı tablosu da fuarın polemikli eseri olarak öne çıktı.
ARCO'YA ASYA KITASINDAN HİÇBİR KATILIMCI GELMEDİ
Afrika, Avrupa ve Amerika kıtalarındaki 14 ülkeden genç ve yetenekli sanatçıların eserlerinin seçildiği "Açılış Bölümü"nün küratörlüğünü ise Övül Durmuşoğlu ve Abreu Pinto yaptı.
Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ARCO'ya Asya kıtasından hiçbir katılımcı gelmedi.
Fuar alanına Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüse ilişkin tavsiyelerinin yer aldığı afişlerin asılması ve hijyenik sabun kutularının konulması dikkati çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!