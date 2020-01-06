06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'nun bambaşka bir yönünü gösteren 'Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi', 18 Eylül 2019'da Arkas Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Picasso'nun bütün yaşamına nüfuz eden gösteri sanatına olan tutkusu çevresinde kurgulanan, çok yönlü kişiliğiyle rengarenk ve farklı bir Picasso'nun tanıtıldığı sergi, kapandığı 5 Ocak 2020 tarihine kadar yalnızca 3.5 ayda 156 bin 463 kişiyi ağırladı.
DHA'nın haberine göre sadece İzmir'den değil, pek çok farklı ilden ve yurt dışından ziyaretçi ağırlayan 'Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi', aynı zamanda İzmir'in sanat anlamında ön plana çıkmasını sağladı. Birçok alanda ilkleri bir araya getiren sergi, Paris-Picasso Ulusal Müzesi'nden ödünç aldığı 62 eser ile ilk kez bu müzeden bu kadar çok eser alan kurum oldu.
Ayrıca ilk defa İzmir'de bir sergide, açılış gününden kapanış gününe kadar her gün ziyaret kuyrukları oluştu. Paris'ten İzmir'e uzanan bir köprü vazifesi gören sergide, Picasso'nun tüm hayatı boyunca etkilendiği gösteri dünyasına ait eserler ilk kez gösteri teması altında bir araya geldi.
Paris Picasso Ulusal Müzesi, Fondation Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel'de yer alan Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu'ndan 83 eserin olduğu sergide, Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığı ile gösteri sanatlarının Picasso'nun sanatına olan etkisi mercek altına alındı.
Picasso-Méditerranée projesi kapsamında düzenlenen sergiler serisinde Türkiye'yi Arkas Sanat Merkezi'nin temsil etiği serginin ağırladığı 160 bine yakın bin ziyaretçinin neredeyse yarısı öğrencilerden oluştu. Anaokulundan üniversiteye kadar 72 bin öğrenci Picasso'nun farklı sanatsal yaratımlarını görmek, onu daha yakından tanımak, sanatla iç içe olmak için sergiyi ziyaret etti.
Ayrıca, ilk kez Picasso: Gösteri Sanatı sergisinde yer alan 'Sesli Rehber' hizmeti, izleyicilere Picasso'nun gösteri dünyasını dinleyerek keşfetme fırsatı sundu. Yarım saat süren sesli anlatım, sergi ile ilgili genel bir bilgi vermenin yanı sıra, sergide yer alan pek çok eserin hikayesini sanatseverlerle buluşturdu.
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