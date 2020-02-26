'Photo Ark' ilk kez Türkiye’de

26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vahşi hayatı ve yaşam alanlarını etkileyen konulara dair farkındalığı artırmayı hedefleyen Photo Ark, National Geographic fotoğrafçısı Joel Sartore imzasıyla gelecek nesillere dünya üzerinde yaşayan türlerle ilgili en dikkat çekici fotoğrafları Türkiye’deki hayvanseverler, doğa ve fotoğraf tutkunlarıyla buluşturuyor.
Samsung The Frame katkılarıyla düzenlenen sergide kuşlar, balıklar, memeliler, sürüngenler, amfibi ve omurgasız hayvanlar dahil birçok farklı sınıftan 9 binden fazla türün fotoğraflandığı Photo Ark arşivinden 75 fotoğraf yer alıyor.
Sartore’nin birçok farklı türden hayvanı, vahşi yaşam koruma alanlarında ve stüdyo kalitesinde çektiği nefes kesen fotoğrafları, biyoçeşitliliğin bir arşivi niteliği taşıyor.
Photo Ark sergisinde minik ziyaretçiler için de bir bölüm yer alıyor. Aileleriyle birlikte sergiyi ziyaret eden minik ziyaretçilerin boyama yapabilecekleri ve sergide yer alan fotoğraflardan oluşan yapbozlarla keyifli bir vakit geçirebilecekleri özel çocuk alanında nesli tükenen hayvanları yakından tanıma fırsatı bulabiliyorlar.
Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında 40 milyonun üzerinde ziyaretçi ile buluşan, dünyanın en popüler National Geographic sergisi olma unvanını taşıyan Photo Ark sergisini, Sıraevler No: 55 Akaretler, Beşiktaş adresinde 15 Nisan'a kadar ücretsiz olarak ziyaret etmek mümkün.
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