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        Haberler Spor Basketbol NBA Philadelphia 76ers'ta forma giyen Joel Embiid, sakatlığı nedeniyle ameliyat oluyor - Basketbol Haberleri

        Philadelphia 76ers'ta forma giyen Joel Embiid, sakatlığı nedeniyle ameliyat oluyor

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid, sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:05
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        Joel Embiid ameliyat oluyor
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        Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden (NBA) Philadelphia 76ers'ta performansıyla öne çıkan Kamerunlu pivot Joel Embiid, sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek.

        NBA'den yapılan açıklamada, yıldız pivotun sol dizindeki menisküs sakatlığı nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi.

        Parkelerden ne kadar uzak kalacağı duyurulmayan Embiid, 19 Şubat'taki All-Star maçında oynayamayacak.

        Joel Embiid, geçen ay San Antonio Spurs'u 133-123 yendikleri maçta 70 sayı atmıştı. Yıldız basketbolcu, NBA'de 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu olmuştu.

        76ers'lı oyuncu, geçen yıl NBA'de normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

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