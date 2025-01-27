PHANTOM V Flip2 5G Türkiye pazarında

TECNO, inovatif yapay zeka ile geliştirilmiş, ikinci nesil katlanır akıllı telefonu PHANTOM V Flip2 5G'yi Türkiye’de satışa sundu.

Marka, günlük hayata cep boyutunda olan, PHANTOM V Flip2 5G, TECNO AI yapay zeka işlevleri paketi ile donatılmış olduğunu duyurdu. Bu paketin, yükseltilmiş Gemini entegreli Ella AI Assistant, AI Çizim Tahtası, AI Metin Yazma ve çok daha fazlasını içerdiği vurgulandı. Bunlara ek olarak yeni katlanır modelin, ThruPool kapak ekranı, amiral gemisi görüntüleme sistemi, ultra düz amiral gemisi ana ekran ve 70W Ultra Şarj özellikli uzun ömürlü 4720mAh Süper Pile de sahip olduğu belirtildi.

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ELLA YAPAY ZEKA ASİSTANI

TECNO AI'nın Gemini ile entegre Ella Yapay Zeka Asistanı her zaman yardıma hazır. Ella, sorulara akıcı bir şekilde yanıt vererek gerçek zamanlı bilgilere dayalı akıllı yanıtlar vermek için çevrimiçi arama özellikleri ve Akıllı Soru-Cevap özelliği sunuyor. Buna ek olarak, kullanıcılar Ella ile duvar kağıtlarını ayarlamaktan sistem dilini değiştirmeye kadar 400'den fazla sistem işleviyle daha akıllı bir şekilde etkileşime girebiliyor. PHANTOM V Flip2 5G ayrıca AI Metin Özeti ve yüz yüze AI Çeviri özelliklerine de sahip. Bunun yanında metin özeti, metin oluşturma, düzeltme ve yeniden yazma yetenekleri gibi AI Yazma işlevleriyle de kullanıcılara zaman tasarrufu sağlıyor.

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TECNO AI'nın yaratıcı araçları da dikkat çekenler arasında yer alıyor. AI Çizim Tahtası kullanıcıların basit karalama çizimlerini gerçekçi çizimlere dönüştürüyor. AI Silgi, kullanıcıların dağınıklığı veya yoldan geçenleri kaldırarak fotoğraflarını kurtarmalarını sağlıyor. One Click Cutout, kullanıcıların görseller üzerine uzun basarak nesneleri otomatik olarak tanımasını ve çıkarmasını sağlayarak hızlı ve zahmetsiz görüntü paylaşımı sağlıyor.

PHANTOM V Flip2 5G'nin masaüstü uygulama merkezi, kullanıcıların verimsiz kaydırmalar olmadan harici ekranda daha fazla işlemi tamamlamasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, adım sayısı ve hava durumu gibi kullanışlı özelliklere anında erişim için kısayol simgeleri ayarlayabiliyor. Ekran ayrıca hızlı yanıtlar da dahil olmak üzere kolay arama ve yazma için tam klavye ekranını destekliyor.

REKLAM YENİ ÇEKİM PERSPEKTİFİ PHANTOM V Flip2 5G, cebe sığan mükemmel boyutuna rağmen 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 32MP ön kamera ile amiral gemisi akıllı telefonların düzeyinde bir kamera sistemi sunarken, flip formuyla yeni çekim perspektiflerine olanak tanıyor. Güçlü arka kameralar, 2x genişletilmiş odak uzaklığı ve 2x-10x yakınlaştırma ile optik tabanlı kayıpsız yakınlaştırma yeteneği sunuyor. Yani görüntü yakınlaştırıldığında bile görüntü kalitesi korunuyor. Düşük ışıkta arkadaşlarınızın veya unutulmaz parti anlarının fotoğraflarını çekmek için 1/1.57" büyük ana kamera sensörü ve 1µm pikseller, gelişmiş netlik, parlaklık ve ton eşliğinde net ve ayrıntılı fotoğraflar ortaya koyuyor. Ana kamera hareket halindeyken bile net ve sabit videolar için 1080p@60fps Ultra HD video sabitleyiciyi destekliyor. 32MP selfie ön kamerası, daha ince özellikleri ayırmayı sağlayan, daha hassas insan gözü otomatik odaklama özelliğine sahip gelişmiş faz algılamalı otomatik odaklamaya (PDAF) sahip. Ön yüzeydeki flaş ve fiziksel düzeyde dolgu ışığı ile donatılmış olan bu kamera, düşük ışıklı ortamlardaki özçekimler için ışık kaynağı sorununu çözerek loş ışıktaki özçekimleri daha net, daha parlak ve daha gerçekçi hale getiriyor. Katlanabilir tasarımı ile PHANTOM V Flip2 5G, daha yaratıcı bir görüntüleme deneyimi sunmak için standart çekimi tersine çeviriyor. Çekim sırasında 30-150° arasında herhangi bir açıda gezinebilen kullanıcılar FreeCam çekimi ile yeni perspektifleri keşfedebiliyor. FreeCam Selfie, FreeCam Grup Selfie ve FreeCam Video, kullanıcıların eller serbest çekimler yapmak için katlanabilir tasarımdan en iyi şekilde yararlanmasını sağlıyor. Kullanıcılar telefonu havaya kaldırarak tripoda ihtiyaç duymadan inanılmaz FreeCam Timelapse ve FreeCam Long Exposure çekimler yapabiliyor.