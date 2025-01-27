Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var

Kartal'da, kontrolden çıkan minibüsün iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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AA'da yer alan habere göre ilçede henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan minibüs bir iş yerine girdi.

Toplam 3 kişinin yaralandığı, minibüs ve iş yerinde hasar meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazada kaldırımda yürürken yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.