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        Haberler Gündem Güncel Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var | Son dakika haberleri

        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var

        İstanbul Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs berber dükkanına girdi. Feci kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:44 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:04
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        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
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        Kartal'da, kontrolden çıkan minibüsün iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan minibüs bir iş yerine girdi.

        Toplam 3 kişinin yaralandığı, minibüs ve iş yerinde hasar meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        1 YARALININ DURUMU AĞIR

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazada kaldırımda yürürken yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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