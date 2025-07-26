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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 2 asker şehit oldu

        2 asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun'da yüksek ateş şikayetiyle 7 askerin hastaneye başvurduğunu ve 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 09:52 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:20
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        2 asker şehit oldu
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        Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alınan 7 askerden Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın şehit olduğunu açıkladı.

        "İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır"

        Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikâyeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır."

        Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı hastanede tedavileri devam eden 5 askerin genel sağlık durumları iyi olduğunu bildirdi. Konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldı.

        ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede, tüm müdahaleye rağmen şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan için uğurlama töreni düzenlendi. İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda yapılan törenin ardından şehit İkmal Er Semih Erdoğan toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ise İstanbul'a uğurlandı. Aynı olayda rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 5 askerin de tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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