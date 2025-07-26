Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, temmuz ayında gerçekleştirilen 3 Temmuz programı ve 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne atıfta bulundu.

3 Temmuz 2011'in üzerinden 14 yıl geçtiğinin altını çizen Mosturoğlu, şöyle konuştu:

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"14 yıldır kararlılıkla mücadelemiz sürüyor. Yolumuz uzun ancak hukukta varılabilecek son noktaya kadar gideceğimizden şüpheniz olmasın. 3 Temmuz'da camiamızın fertleri, amansız saldırılara karşı sarı-lacivertli duvarı örerken, o dönem bizden olduğunu sandıklarımız hangi pozisyonları almıştı? Bunu bir turnusol kağıdı olarak düşünün. Kişilerle ilgili yapacağınız değerlendirmede bunu kullanın. Canları kadar sevdikleri Fenerbahçe Spor Kulübüne kurulan kumpasa karşı, hayatlarını hiçe sayarak mücadele eden, 'Dokunma yanarsın' denen, uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olan karanlık güçlere karşı direnen ve onları geri çekilmek zorunda bırakan, sonunda da yenilmez denilen bir yapıyı yenen camianın kahraman fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 19 Temmuz'da Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladık. Sonsuza dek yaşa Fenerbahçe."

"YAPICI OLAN ELEŞTİRİLER YARARLIDIR"

Eylül ayında yapılacak genel kurul hakkında bilgiler aktaran Şekip Mosturoğlu, “Kulübümüz 13-14 ve 20-21 Eylül tarihlerinde Olağan Mali Genel Kurulu ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantılarını yapacağını açıkladı. Tüzüğümüzün 14. maddesinin 2 nolu paragrafında üyelerimizin aidat ödemesinin mart ayının son günü saat 19.00 olarak belirlenmiştir. Aynı maddenin 3’nolu paragrafında ise aidat borcu olan üyelerimizin borcunun ödemesinin ardından takip eden 1 aydan sonra yapılacak genel kurula katılabileceği düzenlenmiştir. Üyelerimizin aidat borcunu zamanında ödemeleri gerekmektedir. Yüksek Divan Kurulunun tüzüğümüz ile belirlenmiş en önemli görevi kulübümüzün en yüksek danışma kurulu olmasıdır. Yüksek Divan Kurulu da binlerce danışmandan oluşan ve heyet olarak bu fonksiyonu infa eden tüzüğümüz ile oluşan bir organdır. Üyelerimizin sahip olduğu deneyim ve tecrübeleri onların şahsi hayatlarından elde ettikleri birikimin bir sonucu olduğu kadar bir kulüpçülük anlayışı ile uzun yıllar içinde kulüp içinde elde ettiği birikiminde sonucudur. Bugün de camiamız YDK’dan büyük beklentiler içerindedir. YDK toplantıları 3’ayda bir yapılan formalite toplantılar değildir. Her biri genel kurul havasında geçmesi gereken toplantılardır. Her toplantımızın bir genel kurul atmosferinde geçmesi gerekli ve şarttır. Yapıcı olan eleştiri yararlıdır, asla kötü bir şey değildir. Yapıcı olan iyi niyetli eleştirile hataların gözükmesi için bir fırsattır. Eleştiri, muhataplarının kendilerini güçlendirmelerinin ve performanslarının arttırmalarının en önemli yollarından biridir. Yerinde yapılan takdir ve övgü de son derece önemlidir. Kulübümüzün menfaatleri için gerektiği anda birlik ve beraberlik içinde olmayı da camiamız içinde birlik ve beraberlik iklimi yaratma ve sürdürme sorumluluğumuz olduğunu çok iyi biliyoruz. Karşılaştığımız tüm sorunları ancak birlik ve beraberlik içinde olarak aşabildiğimizin bilincindeyiz” diye konuştu.