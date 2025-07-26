Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu düzenleniyor. Sarı-lacivertlilerin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği kurula kulüp başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı. Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın yanına giderek kendisiyle tokalaştı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, temmuz ayında gerçekleştirilen 3 Temmuz programı ve 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne atıfta bulundu.
3 Temmuz 2011'in üzerinden 14 yıl geçtiğinin altını çizen Mosturoğlu, şöyle konuştu:
"14 yıldır kararlılıkla mücadelemiz sürüyor. Yolumuz uzun ancak hukukta varılabilecek son noktaya kadar gideceğimizden şüpheniz olmasın. 3 Temmuz'da camiamızın fertleri, amansız saldırılara karşı sarı-lacivertli duvarı örerken, o dönem bizden olduğunu sandıklarımız hangi pozisyonları almıştı? Bunu bir turnusol kağıdı olarak düşünün. Kişilerle ilgili yapacağınız değerlendirmede bunu kullanın. Canları kadar sevdikleri Fenerbahçe Spor Kulübüne kurulan kumpasa karşı, hayatlarını hiçe sayarak mücadele eden, 'Dokunma yanarsın' denen, uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olan karanlık güçlere karşı direnen ve onları geri çekilmek zorunda bırakan, sonunda da yenilmez denilen bir yapıyı yenen camianın kahraman fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 19 Temmuz'da Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladık. Sonsuza dek yaşa Fenerbahçe."
"YAPICI OLAN ELEŞTİRİLER YARARLIDIR"
Eylül ayında yapılacak genel kurul hakkında bilgiler aktaran Şekip Mosturoğlu, “Kulübümüz 13-14 ve 20-21 Eylül tarihlerinde Olağan Mali Genel Kurulu ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantılarını yapacağını açıkladı. Tüzüğümüzün 14. maddesinin 2 nolu paragrafında üyelerimizin aidat ödemesinin mart ayının son günü saat 19.00 olarak belirlenmiştir. Aynı maddenin 3’nolu paragrafında ise aidat borcu olan üyelerimizin borcunun ödemesinin ardından takip eden 1 aydan sonra yapılacak genel kurula katılabileceği düzenlenmiştir. Üyelerimizin aidat borcunu zamanında ödemeleri gerekmektedir. Yüksek Divan Kurulunun tüzüğümüz ile belirlenmiş en önemli görevi kulübümüzün en yüksek danışma kurulu olmasıdır. Yüksek Divan Kurulu da binlerce danışmandan oluşan ve heyet olarak bu fonksiyonu infa eden tüzüğümüz ile oluşan bir organdır. Üyelerimizin sahip olduğu deneyim ve tecrübeleri onların şahsi hayatlarından elde ettikleri birikimin bir sonucu olduğu kadar bir kulüpçülük anlayışı ile uzun yıllar içinde kulüp içinde elde ettiği birikiminde sonucudur. Bugün de camiamız YDK’dan büyük beklentiler içerindedir. YDK toplantıları 3’ayda bir yapılan formalite toplantılar değildir. Her biri genel kurul havasında geçmesi gereken toplantılardır. Her toplantımızın bir genel kurul atmosferinde geçmesi gerekli ve şarttır. Yapıcı olan eleştiri yararlıdır, asla kötü bir şey değildir. Yapıcı olan iyi niyetli eleştirile hataların gözükmesi için bir fırsattır. Eleştiri, muhataplarının kendilerini güçlendirmelerinin ve performanslarının arttırmalarının en önemli yollarından biridir. Yerinde yapılan takdir ve övgü de son derece önemlidir. Kulübümüzün menfaatleri için gerektiği anda birlik ve beraberlik içinde olmayı da camiamız içinde birlik ve beraberlik iklimi yaratma ve sürdürme sorumluluğumuz olduğunu çok iyi biliyoruz. Karşılaştığımız tüm sorunları ancak birlik ve beraberlik içinde olarak aşabildiğimizin bilincindeyiz” diye konuştu.
BURAK KIZILHAN: EN BÜYÜK SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİ YAPTIK
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, stadyum isim sponsorluğu ve forma göğüs anlaşmasıyla Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk anlaşmasını yaptıklarını söyledi.
Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporlarını üyelere aktardı.
Kulübün, İçişleri Bakanlığı'na açtığı davaya değinen Kızılhan, "3 Temmuz kumpasının ardından kulübümüzün maddi ve manevi kayıplarının karşılanması için kulübümüzün İçişleri Bakanlığı'na açtığı davanın üçüncü duruşması görüldü. 42,8 milyon avro ve 103 milyon lira maddi zararımız tespit edilmiştir. Mevcut mahkemenin kendisini görevsiz görmesi sebebiyle davamız uyuşmazlık mahkemesine gönderilmiştir. Kulüp olarak bu konuyu en üst düzeyde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Stat isim sponsorluğuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Burak Kızılhan, dünya çapında güçlü bir markayla iş birliği yaptıklarının altını çizdi.
Chobani markasıyla stat isim sponsorluğunun yanı sıra futbol A takımının Avrupa maçlarını kapsayan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına imza attıklarını vurgulayan Kızılhan, şöyle konuştu:
"Buradan Hamdi Ulukaya'ya teşekkürlerimizi iletiyorum. ABD'de sıfırdan başlayıp Chobani'yi dünyanın en önemli markalarından birisi haline getirdi. Ülkemiz adına attığı her adım bizim için gurur kaynağıdır. Ülkemize ve insanımıza verdiği katkılarla örnek bir isim. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şahsen yaptığı ve ABD'deki iş dünyasından topladığı 100 milyon dolarlık yardım takdire şayandır. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini yaptığımızı büyük bir gururla ilan ediyoruz. Bundan sonra stadımızın ismi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olacak."
Bu arada Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın geride kalan sezonda kazandığı Türkiye Kupası, THY Avrupa Ligi ve Süper Lig şampiyonluğu kupaları yüksek divan kurulu toplantısının yapıldığı salonda yer aldı.
ALİ KOÇ İLE AZİZ YILDIRIM TOKALAŞTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'la tokalaştı. Aziz Yıldırım, Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu konuşmak için listeye isimlerini yazdırdı.