Deniz kenarında, tatil fotoğrafları arasında depresyon olur mu, demeyin. Yaz depresyonu, güneşli havaların tam ortasında ortaya çıkan ve genellikle göz ardı edilen bir ruhsal bozukluktur.

YAZ DEPRESYONU NEDİR?

REKLAM advertisement1

Yaz depresyonu, genellikle kış aylarında görülen mevsimsel duygudurum bozukluğunun tersine, sıcak ve güneşli yaz aylarında ortaya çıkan bir ruhsal çöküntü halidir. Canlılık ve keyif beklentisinin yüksek olduğu bu dönemde, bazı bireylerde tam tersi şekilde içe kapanma, isteksizlik ve duygusal dalgalanmalar görülebilir. Yaz depresyonu her kişide farklı belirtilerle seyredebilir ancak bazı işaretler oldukça yaygındır.

UYARI: Bu belirtiler geçici moral bozuklukları gibi algılanmamalıdır. Eğer birkaç hafta boyunca sürüyorsa, profesyonel destek almak önemlidir.

REKLAM

YAZ DEPRESYONUNUN BELİRTİLERİ

1. RUH HALİNDE SÜREKLİ VE NEDENSİZ DÜŞÜŞ

Yaz aylarında beklenen neşe ve enerjinin aksine, kendinizi umutsuz, üzgün ya da karamsar hissedebilirsiniz. Bu duygular aniden başlayabileceği gibi uzun bir süre devam edebilir.

2. ENERJİ KAYBI VE HALSİZLİK

Sıcak havalar bir miktar yorgunluk yaratabilir, ancak yaz depresyonunda halsizlik normalin ötesindedir. Basit günlük işleri yapmak bile zorlayıcı hale gelir. Sürekli bir yorgunluk hali yaşanabilir.

3. UYKU DÜZENİNDE BOZULMALAR Gece geç saatlere kadar uyuyamama, sık sık uyanma ya da tam tersi olarak aşırı uyuma isteği, yaz depresyonunun sık görülen belirtilerindendir. 4. İŞTAH VE KİLO DEĞİŞİMLERİ Yeme isteğinde ani artış ya da azalma yaşanabilir. Bu değişiklikler sonucunda ani kilo kaybı veya alımı meydana gelebilir. Duygusal durum, iştahı doğrudan etkileyebilir. REKLAM 5. SOSYAL GERİ ÇEKİLME VE ANKSİYETE Kalabalıklardan kaçınma, arkadaşlarla görüşmek istememe, sosyal planlardan uzak durma gibi davranışlar gözlemlenebilir. Aynı zamanda iç sıkıntısı, huzursuzluk ve belirsizlik kaygısı da bu dönemde artabilir. YAZ DEPRESYONUNDAN KORUNMA YOLLARI 1. DENGELİ GÜNEŞ IŞIĞI MARUZİYETİ Güneş ışığı D vitamini üretimini destekler ve ruh halini olumlu etkiler. Ancak aşırı sıcaklara uzun süre maruz kalmak baş ağrısı ve stres yaratabilir. Bu nedenle sabah erken ya da akşam saatlerinde gün ışığından faydalanmak daha güvenlidir. Günde 15-30 dakikalık dengeli güneş ışığı, melatonin ve serotonin dengenizi korur, biyolojik saatinizi düzenler. 2. SOSYAL ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİRMEK İçe kapanmak yerine sosyal çevreyle bağlantıyı sürdürmek, ruh halini korumada önemli bir etkendir. Aileyle, arkadaşlarla ya da benzer duyguları yaşayan insanlarla iletişimde kalmak güven duygusunu artırır.

3. STRES YÖNETİMİ VE DİNLENMEYE ZAMAN AYIRMA Yoğun yaz temposunda kendinize zaman ayırmamak, stresin yükselmesine neden olur. Meditasyon, nefes egzersizleri, doğa yürüyüşleri veya sessiz bir ortamda vakit geçirmek rahatlatıcıdır. Günde en az 30 dakika kendinize ait bir zaman dilimi yaratmak önemlidir. REKLAM 4. BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERMEK Düzensiz öğünler, aşırı kafein ya da şeker tüketimi, ruhsal dengeyi bozabilir. Omega-3, B vitaminleri, magnezyum ve D vitamini içeren gıdalar bu dönemde destekleyici etki gösterir. Bol su içmek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve hafif, besleyici yemekler tercih etmek faydalıdır. NE ZAMAN UZMAN YARDIMI ALINMALI? Bazı ruh hali değişimleri dönemsel olabilir ancak belli bir noktadan sonra profesyonel destek şarttır. Yaz depresyonu, ciddiye alınmadığında kalıcı sorunlara yol açabilir. GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLEYEN BELİRTİLER İşe gitmekte zorlanmak, kişisel bakımı ihmal etmek, sorumlulukları yerine getiremeyecek kadar isteksizlik yaşamak depresyonun derinleştiğini gösterir. REKLAM ARTAN SOSYAL İZOLE İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanmak, yalnız kalma isteği ve sosyal ortamlardan kaçınmak zamanla kronik bir yalnızlık haline dönüşebilir. Bu durum yardım arama ihtiyacının da azalmasına neden olur. BELİRTİLERİN KRONİKLEŞMESİ Enerji kaybı, karamsarlık, suçluluk hissi, yaşama karşı ilgisizlik gibi duygular birkaç haftadan uzun sürüyorsa ve giderek yoğunlaşıyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır. Erken müdahale, iyileşme sürecini kolaylaştırır.

Görsel Kaynak: istockphoto