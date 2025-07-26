Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bu belirtilere dikkat edin! Yaz depresyonuna girmiş olabilirsiniz!

        Mutlu mevsimde mutsuzluk: Yaz depresyonuyla nasıl başa çıkılır?

        Güneşli günler herkese iyi gelmez. Yaz aylarının coşkusuna rağmen kendinizi sebepsiz yere yorgun, isteksiz ve karamsar mı hissediyorsunuz? Bu durumun adı yaz depresyonu olabilir. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 08:00 Güncelleme: 26.07.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Deniz kenarında, tatil fotoğrafları arasında depresyon olur mu, demeyin. Yaz depresyonu, güneşli havaların tam ortasında ortaya çıkan ve genellikle göz ardı edilen bir ruhsal bozukluktur.

        YAZ DEPRESYONU NEDİR?

        Yaz depresyonu, genellikle kış aylarında görülen mevsimsel duygudurum bozukluğunun tersine, sıcak ve güneşli yaz aylarında ortaya çıkan bir ruhsal çöküntü halidir. Canlılık ve keyif beklentisinin yüksek olduğu bu dönemde, bazı bireylerde tam tersi şekilde içe kapanma, isteksizlik ve duygusal dalgalanmalar görülebilir. Yaz depresyonu her kişide farklı belirtilerle seyredebilir ancak bazı işaretler oldukça yaygındır.

        UYARI: Bu belirtiler geçici moral bozuklukları gibi algılanmamalıdır. Eğer birkaç hafta boyunca sürüyorsa, profesyonel destek almak önemlidir.

        REKLAM
        Eksiksiz bir plaj çantasında neler olmalı?
        Eksiksiz bir plaj çantasında neler olmalı?
        Güneş yanığına ne iyi gelir?
        Güneş yanığına ne iyi gelir?

        YAZ DEPRESYONUNUN BELİRTİLERİ

        1. RUH HALİNDE SÜREKLİ VE NEDENSİZ DÜŞÜŞ

        Yaz aylarında beklenen neşe ve enerjinin aksine, kendinizi umutsuz, üzgün ya da karamsar hissedebilirsiniz. Bu duygular aniden başlayabileceği gibi uzun bir süre devam edebilir.

        2. ENERJİ KAYBI VE HALSİZLİK

        Sıcak havalar bir miktar yorgunluk yaratabilir, ancak yaz depresyonunda halsizlik normalin ötesindedir. Basit günlük işleri yapmak bile zorlayıcı hale gelir. Sürekli bir yorgunluk hali yaşanabilir.

        3. UYKU DÜZENİNDE BOZULMALAR

        Gece geç saatlere kadar uyuyamama, sık sık uyanma ya da tam tersi olarak aşırı uyuma isteği, yaz depresyonunun sık görülen belirtilerindendir.

        4. İŞTAH VE KİLO DEĞİŞİMLERİ

        Yeme isteğinde ani artış ya da azalma yaşanabilir. Bu değişiklikler sonucunda ani kilo kaybı veya alımı meydana gelebilir. Duygusal durum, iştahı doğrudan etkileyebilir.

        REKLAM

        5. SOSYAL GERİ ÇEKİLME VE ANKSİYETE

        Kalabalıklardan kaçınma, arkadaşlarla görüşmek istememe, sosyal planlardan uzak durma gibi davranışlar gözlemlenebilir. Aynı zamanda iç sıkıntısı, huzursuzluk ve belirsizlik kaygısı da bu dönemde artabilir.

        YAZ DEPRESYONUNDAN KORUNMA YOLLARI

        1. DENGELİ GÜNEŞ IŞIĞI MARUZİYETİ

        Güneş ışığı D vitamini üretimini destekler ve ruh halini olumlu etkiler. Ancak aşırı sıcaklara uzun süre maruz kalmak baş ağrısı ve stres yaratabilir. Bu nedenle sabah erken ya da akşam saatlerinde gün ışığından faydalanmak daha güvenlidir. Günde 15-30 dakikalık dengeli güneş ışığı, melatonin ve serotonin dengenizi korur, biyolojik saatinizi düzenler.

        2. SOSYAL ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİRMEK

        İçe kapanmak yerine sosyal çevreyle bağlantıyı sürdürmek, ruh halini korumada önemli bir etkendir. Aileyle, arkadaşlarla ya da benzer duyguları yaşayan insanlarla iletişimde kalmak güven duygusunu artırır.

        3. STRES YÖNETİMİ VE DİNLENMEYE ZAMAN AYIRMA

        Yoğun yaz temposunda kendinize zaman ayırmamak, stresin yükselmesine neden olur. Meditasyon, nefes egzersizleri, doğa yürüyüşleri veya sessiz bir ortamda vakit geçirmek rahatlatıcıdır. Günde en az 30 dakika kendinize ait bir zaman dilimi yaratmak önemlidir.

        REKLAM

        4. BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERMEK

        Düzensiz öğünler, aşırı kafein ya da şeker tüketimi, ruhsal dengeyi bozabilir. Omega-3, B vitaminleri, magnezyum ve D vitamini içeren gıdalar bu dönemde destekleyici etki gösterir. Bol su içmek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve hafif, besleyici yemekler tercih etmek faydalıdır.

        NE ZAMAN UZMAN YARDIMI ALINMALI?

        Bazı ruh hali değişimleri dönemsel olabilir ancak belli bir noktadan sonra profesyonel destek şarttır. Yaz depresyonu, ciddiye alınmadığında kalıcı sorunlara yol açabilir.

        GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLEYEN BELİRTİLER

        İşe gitmekte zorlanmak, kişisel bakımı ihmal etmek, sorumlulukları yerine getiremeyecek kadar isteksizlik yaşamak depresyonun derinleştiğini gösterir.

        REKLAM

        ARTAN SOSYAL İZOLE

        İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanmak, yalnız kalma isteği ve sosyal ortamlardan kaçınmak zamanla kronik bir yalnızlık haline dönüşebilir. Bu durum yardım arama ihtiyacının da azalmasına neden olur.

        BELİRTİLERİN KRONİKLEŞMESİ

        Enerji kaybı, karamsarlık, suçluluk hissi, yaşama karşı ilgisizlik gibi duygular birkaç haftadan uzun sürüyorsa ve giderek yoğunlaşıyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır. Erken müdahale, iyileşme sürecini kolaylaştırır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Habertürk Anasayfa