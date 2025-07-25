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        Haberler Magazin Bülent Ersoy’un korku dolu anları - Magazin haberleri

        Bülent Ersoy’un korku dolu anları

        Antalya'da 9 Ağustos'ta sahne alacak olan Bülent Ersoy'un, Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'ndeki villasına da alevler sıçradı. Villada bulunan Bülent Ersoy'un büyük korku yaşadığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:36
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        Bülent Ersoy'un korku dolu anları
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        Antalya'da süren orman yangınlarından Bülent Ersoy'un Güzeloba Mahallesi'ndeki villası da etkilendi.

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, villada bulunan Bülent Ersoy'un büyük korku yaşadığı öğrenildi.

        Ersoy'un danışmanı Arzu Acay ve Elnur Can, sanatçının yardımına koşarken, Ersoy'un durumunun iyi olduğu belirtildi. Arzu Acay, sosyal medyadan paylaştığı videoda; "Görüyorsunuz dostlarım. Sayın Diva’mızın villası da şurada. Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik. Gelmiş geçmiş olsun. İtfaiyeci kardeşlerimizden de Allah razı olsun, hemen müdahale ettiler" dedi. Villanın yangın nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

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        #Bülent Ersoy

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