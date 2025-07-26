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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferden ayrılıklara; yabancı sınırından önümüzdeki sezon hedeflerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Transferde son durumla ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, takımdan ayrılacak oyuncularla da ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 00:38 Güncelleme: 26.07.2025 - 00:38
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        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "HEDEF 26"

          Hedef 26 diyoruz, hızlıca! Geçen sene 25 demişiz, bu sene de hedef 26. Hedefimizi, ne istediğimizi belirtelim. Heyecanlandım, motive oldum. Birçok taraftarımız bizi bekliyor, bizim ağzımızdan bir şey duymayı bekliyor. Bizden bir şeyler duymak isteyen çok fazla taraftarımız var.

        • 3

          "SANE'Yİ MAÇIN BİR BÖLÜMÜNDE ALACAĞIM"

          Ben teknik adam olarak, iş biraz daha zor, ben hemen bitirmiyorum, kutlamalar, transferler, röportajlar oluyor. Oyuncular için hemen tatile çıktıkları için mutlular. Uzun tatil yaptılar, hepsi dinlendi. Hepsi 'özleyerek geldik' diyorlar. En son dün Leroy Sane geldiğinde ona dedim, 'Tatilden dönüş zor oldu mu' dedi, 'Buraya gelmeyi çok istiyordum, çok mutluyum' dedi. Yeni bir kulüp, yeni bir sayfa... İnşallah taraftarla onu buluşturacağız. Müjdemizi verelim. Leroy Sane'yi maçın bir bölümünde kullanmaya çalışacağız. Sane'yi görmek için de önemli. Yeni bir transferi görmek için stada bekliyoruz.

        • 4

          "OSIMHEN KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL"

          Osimhen'i bekliyoruz. Kolay bir süreç değil. Maddi anlamda da kolay değil. Osimhen'i ikna etmek de kolay değildi. Bunu Galatasaray taraftarı yaptı. Hepimiz emek verdik. Uzun süre uğraşıldı. Her şeyin lokomotifi başkanımız. Abdullah Kavukcu çok ciddi emek verdi. En önemlisi, Galatasaray'ın taraftarı ona yaşattıkları. Biz aynı şeyi Icardi'de de gördük. Çok büyük teklifler vardı Suudi Arabistan'dan. Icardi'nin kalmasının sebebi mutlu olması, yaşadıklarıydı. Bunu oluşturan Galatasaray camiası. Bu birlikteliğin devam etmesi etkileyici olacaktır. Birbirlerine daha çok sarılacaklardır. Taraftarımızın desteği çok önemli, çok değerli. Taraftarın sesini dinleyen bir Osimhen. Galatasaray ve Türkiye'yi çok seviyor. Çok büyük paraları reddetti. Para kazanacak tabii ki ama Suudi Arabistan'a gitseydi bunun 2-3 katını kazanacaktı. Ona rağmen bunu gerçekten istemek çok önemli.

        • 5

          "OSIMHEN'DE PÜRÜZ GÖZÜKMÜYOR"

          Osimhen transferinde bir pürüz gözükmüyor. Anlaşmalar yapılıyor, devam ediyor. Osimhen'in kalacağına çok inandım. Burada hiç görmediği kadar bir sevgi görmedi. Onu bırakıp gitmenin kolay olmayacağını düşündüm. Bizim düşüncelerimizi de boşa çıkarmadı. Transfer süreci devam ediyor. En kısa sürede biteceğini düşünüyoruz.

        • 6

          "HAKAN VE İLKAY'LA GÖRÜŞMEDİM"

          Hakan ve İlkay ile bir görüşmem olmadı. İkisinin de takımları var. Dünyanın en önemli takımlarında oynuyorlar. Çok büyük oyuncular ve karakterler. Sadece oyuncu olarak görmüyorum liderler. Herkes onları kadrosunda görmek ister. Her oyuncunun da bir maliyet olarak sizi ne anlamda zorlayacak, nerelere gelecek, ne yapabileceksiniz, getirebilecek misiniz getiremeyecek misiniz, bütçenizi o bölgede mi harcayacaksınız çok önemli. Bunu net şekilde söylemek gerekiyor.

        • 7

          "NELSSON TAKIMDAN AYRILACAK"

          Victor Nelsson, geçen sene devre arası kiralık gitti. Bu sene döndü, hazırlık maçlarının ikisinde süre verdik. Menajeri görüşmeler yapıyor. Birinci önceliğimiz satmak. Gelecek teklifler de önemli. Nelsson kesinlikle takımdan ayrılacak.

        • 8

          "MORATA TEKLİFLERE GÖRE PLANLAMA YAPACAK"

          Morata da oyuncumuz. Saha içinde ve dışında seviyorum. Onla ilgili de hem bizim hem ona gelecek tekliflere göre planlama yapacak. Bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecek. Ben bu kadar iyi oyuncular kadronuzda var, lig yarışı ve Şampiyonlar Ligi'nde doğru yabancı sayısıyla birlikte kullanmak isterim.

        • 9

          "DONNARUMMA İLE FACETIME YAPMADIM"

          Facetime olmadı. Öyle bir şey olsa söylerdim. Bence mantık olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış takımın kalecisini almak kolay olacağını düşünmüyorum. Zor bir şey olacağını düşünüyorum. Serbest statüde olsa, takımı farklı kaleci alsa bu anlamda düşünürsünüz, istersiniz. Şu andaki durum onu göstermiyor.

        • 10

          "EDERSON ÖNEMLİ BİR OPSİYON"

          Taffarel, Liverpool'dan ayrıldı. Geri dönüşüyle ilgili görüşmemiz olmadı. Ederson ile Taffarel'i eşleştirmiş olabilirler. Ederson, bizim için önemli bir opsiyon. O da bir takımda, o takım onu bırakacak mı önemli. Sadece sizin elinizde olan bir şey değildi. Sane'de iş bizim ve Sane'nin elindeydi. Hızlıca bitirdik.

        • 11

          "PETROVIC'İ İSTEDİK, LUNIN'LE GÖRÜŞMEDİK"

          Çabuk bir kaleci işimizi daha çok görür. Yavaş ve uzun kaleciler vardı, onları istemedik. Petrovic ile ilgileniyorduk, 30 milyon Euro'ya gitti. Lunin ile görüşmemiz olmadı. Birçok alternatif var, daha çok çıkabilir. Bir an önce sonlandırmak istiyoruz, çalışıyoruz.

        • 12

          "BOEY VE KEREM BİZİM EVLATLARIMIZ"

          Sacha Boey, Galatasaray'ın oyunu için çok değerliydi. İnsan olarak da çok seviyorum. Bize çok önemli katkı verdi. Maddi olarak değil sadece, oyun olarak da gelişimizde önemli rol oynadı. Kerem aynı şekilde. İyi bir Galatasaraylı. İki sene çok mücadele etti. Bu tür oyuncularımıza her zaman kapımız açıktır. Bunlar kendi evlatlarımız. Boey orada tam olarak istediğini yapamadı ama oyuncu ve karakter olarak da beğendiğim, sevdiğim oyuncu. Bu ihtimal olursa ona da her zaman kapımız açık.

        • 13

          "ZANIOLO'NUN ENERJİSİNDEN MEMNUNUZ"

          Zaniolo, hazırlık kampını ve maçları iyi geçirdi. Onun enerjisinden memnunuz. İlerleyen süreçte de hem onun hem bizim için doğru şekilde karar vermek önemli olacak. Performansından, isteğinden, takım arkadaşlarıyla uyumundan... Sakatlığı oldu ama 4-5 gün dinlenmesi lazım ama hemen çıkması gerekiyor. Bu da isteğini gösteriyor.

        • 14

          "YUSUF DEMİR VE JELERT +2'MİZ OLACAK"

          Yabancılarda düşüncemiz belli. Sayı çokluğumuz var. 12 artı 2'yi kimi sokacağız, ufak tefek düşüncelerimiz olabilir. Kafamızda kesin olarak belirlediğimiz, menajerlerine bildirdiğimiz birçok oyuncumuz var yabancılardan. Net olduğumuz oyuncuların menajerleriyle görüştük. Net bildirdiğimiz oyuncular var. Arda Ünyay gösterdiği performansla, hazırlık maçlarıyla birlikte Galatasaray'ın kadrosu için orada iyi bir seçenek olabileceğini gösterdi. En büyük fark, Arda'nın gösterdiği performans. 3 hazırlık maçında da çok iyi oynadı. Kalan 2 maçta da oynatmaya çalışacağız, süre vereceğiz. Gerçekten üst seviye maçlar, iyi oyuncularla, iyi kadroyla ne kadar iyi olabileceğini gösterdi. Şu an yabancı kuralında artı 2'miz, Yusuf Demir ve Elias Jelert.

        • 15
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