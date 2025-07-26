Haftanın Kitapları

NEDEN PSİKANALİZ?

(Roger Perron)



Psikanaliz nedir? Bazıları bunun tam anlamıyla bir devrim, bazıları ise, artık daha modern teknikler sayesinde aşılmış sözde bir bilim olduğunu söylüyor. Bazıları mucizeler yarattığını söylerken, bazıları ise zararlı yanılsamalardan öteye geçmediğini ileri sürüyor. Kimdir bu psikanalistler?

Psikanaliste gitmeye karar verirsem, nasıl biriyle karşılaşacağım? Her şeyi söylemem gerekli mi? Peki o neler söyleyecek bana? Psikanaliz tedavisi nasıl gerçekleşiyor? Gerçekten bir tek cinsellikten mi konuşuluyor? Aktarım ne demek? İşin sonunda daha da berbat bir yabancılaşma yaşar mıyım acaba? Niye bir de üstüne para vereyim ki? Anneler, babalar hep suçlu mu peki? Klinik psikolog, psikanalist Roger Perron’un psikanaliz tedavisini geniş bir kitleye ulaştırmak, anlaşılmasını sağlamak ve üzerindeki önyargılardan arındırmak amacıyla yazdığı, Minotor Kitap'tan çıkan 'Neden Psikanaliz?' bütün bu sorulara yanıt veriyor; açık seçik, kısa ama kesin yanıtlar. 20. yüzyıl boyunca insanbilimlerine damgasını vurmuş bir alanı daha iyi anlayabilmek için okunması gereken bir kitap.