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        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK sevkleri açıklandı - Futbol Haberleri

        PFDK sevkleri açıklandı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 21:21 Güncelleme: 14.05.2024 - 21:21
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        Süper Lig'den 9 isim PFDK'da!
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        Galatasaray ile Beşiktaş 'saha olayları' ve 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın 'hakaret' nedeniyle, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' gerekçesiyle kurula sevk edildiği açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 14.05.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu.

        Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

        "1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 12.05.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        2-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 12.05.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MARIO BARWUAH BALOTELLİ’nin 12.05.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 13.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü’nün 12.05.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        5- EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü’nün 12.05.2024 tarihinde oynanan EMS YAPI SİVASSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası Kulüp idarecisi Gökhan Karagöl’ün basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü idarecisi GÖKHAN KARAGÖL ’ün aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1. maddesi uyarınca, “ hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 14.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT UYGUN’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 13.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü futbolcusu İBRAHİM AKDAĞ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 13.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ teknik sorumlusu ÇAĞDAŞ ATAN’ın 12.05.2024 tarihinde oynanan EMS YAPI SİVASSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 13.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 12.05.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        8- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü’nün 12.05.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        9- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün, 10.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        İSMAİL MERT FIRAT’ın (MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı) 10.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        10- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü’nün 12.05.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        11-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MUSTAFA DEMİRCİ’nin 12.05.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “ sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 13.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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