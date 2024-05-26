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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş PFDK'den Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza - Beşiktaş Haberleri

        PFDK'den Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza

        PFDK'den Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza geldi!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 26.05.2024 - 15:11
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        Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verdi.

        TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Serdar Topraktepe'ye bir maç men ve 39 bin lira para cezası verildi.

        Kurul ayrıca Beşiktaş'a 244, Trabzonspor'a da 112 bin lira para cezası uyguladı.

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