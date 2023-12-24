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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig PFDK'dan olaylı Bursaspor-Diyarbekirspor maçı sonrası 9 futbolcuya men cezası! - Futbol Haberleri

        PFDK'dan olaylı Bursaspor-Diyarbekirspor maçı sonrası 9 futbolcuya men cezası!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Bursaspor-Diyarbekirspor maçının faturasını açıkladı. Bursasporlu Çağatay Yılmaz 6, Canberk Yurdakul, Eren Tunalı ve Talha Yakın 5, Bilal Güney, Ozan İsmail Koç 2, Ertuğrul Kurtuluş ise 1 maçtan men edildi. Ayrıca Bursaspor'a 2 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Diyarbekirspor'da ise Serhat Enes Çalışan ve Cem Çelik'e 5'er maç men cezası verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 00:27 Güncelleme: 24.12.2023 - 00:39
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        Olaylı maçta 9 futbolcuya men cezası!
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        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Bursaspor-Diyarbekirspor maçının faturasını açıkladı. Bursasporlu 7 futbolcu ile Diyarbekirsporlu 2 futbolcu men cazasına çarptırıldı. Ayrıca Bursaspor'a 2 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

        TFF’den yapılan açıklama şöyle:

        BURSASPOR Kulübünün, 20.12.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR - DİYARBEKİRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 56.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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        Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu OZAN İSMAİL KOÇ ’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu BİLAL GÜNEY ’in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu ÇAĞATAY YILMAZ ’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle, çift sarı kart görmesinden dolayı yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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        Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu CANBERK YURDAKUL ’un, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu EREN TUNALI’ nın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu TALHA YAKIN ’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu ERTUĞRUL KURTULUŞ’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA GENÇ hakkında, FDT’nin 85/4. ve 44. maddeleri uyarınca 23.12.2023 tarihinden itibaren idari tedbir konularak savunmasının istenmesine,

        DİYARBEKİRSPOR A.Ş.’nin, 20.12.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR - DİYARBEKİRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. sporcusu SERHAT ENES ÇALIŞAN ’ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. sporcusu CEM ÇELİK ’in rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

        NE OLMUŞTU?

        TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Bursaspor, sahasında Diyarbekirspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

        82. dakikada Diyarbekirspor'un ikinci golünü atan Bünyamin Yürür, golden sonra taraftara doğru bir hareket yapınca ortalık karışmıştı. Olay sonrası iki takım oyuncuları birbirine girerken, Bursaspor'da Çağatay Yılmaz, Ozan Koç ve Bilal Güney; Diyarbekirspor'da ise Bünyamin Yürür, Serhat Enes Çalışan ve Cem Çelik kırmızı kart görmüştü.

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