Bazı tariflerde içine ince doğranmış dereotu, yeşillikler veya karabiber gibi baharatlar eklenerek lezzetini zenginleştirebilir. Hamurun katları arasına sıvı yağ sürülerek çıtır bir doku elde edilir. Peynirli börek, kahvaltılarda, çay saatlerinde veya ana yemeklerin yanında tercih edilebilen, hem lezzetli hem de doyurucu bir yemektir. Börek, sıcak ve taze servis edildiğinde en lezzetli halini alır. Peki, peynirli börek nasıl yapılır?

REKLAM advertisement1 PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ Peynirli börek, lezzetli ve doyurucu bir yemek olduğu için yanında hafif ve ferahlatıcı yiyecekler tercih edilebilir. Böreğin zengin ve yoğun tadını dengelemek için, taze bir salata mükemmel bir eşlikçi olur. Özellikle domates, salatalık, yeşilbiber, marul gibi malzemelerle hazırlanan bir Akdeniz salatası veya yoğurtlu salatalar, böreğin yumuşaklığını tamamlar ve ferahlatıcı bir etki yaratır.

REKLAM Bir kase yoğurt veya ayran da peynirli börekle harika gider; yoğurt, hem böreğin lezzetini dengeler hem de ağızda bıraktığı yağı hafifletir. Eğer daha zengin bir öğün tercih ediliyorsa, yanına fırınlanmış patates veya kırmızı mercimek çorbası gibi besleyici seçenekler de eklenebilir. Tatlı olarak ise, böreğin tuzlu tadını dengelemek için hafif bir tatlı, örneğin şerbetli olmayan bir kek veya meyveli bir tatlı tercih edilebilir.

Peynirli börek malzemeleri: Hamur: 4 su bardağı un

1 su bardağı su (veya gerekirse biraz daha eklenebilir)

1/2 su bardağı sıvı yağ (isteğe bağlı tereyağı da kullanılabilir)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

Yarım paket kabartma tozu (isteğe bağlı) İç harcı: 300-400 gr beyaz peynir (tercihen lor peyniri ya da yarı yağlı beyaz peynir)

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Karabiber (isteğe bağlı)

Yarım demet dereotu (isteğe bağlı) Üzeri: 1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvı yağ (üzeri için) Peynirli börek yapımı: Derin bir kaba 4 su bardağı unu eleyin.

Unun ortasında bir havuz açın. İçine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker ve yarım paket kabartma tozunu ekleyin.

Yavaşça 1 su bardağı suyu ve 1/2 su bardağı sıvı yağı ekleyin. Gerekirse bir miktar daha su ekleyebilirsiniz.

Hamuru, yumuşak ve ele yapışmayan kıvama gelene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve yaklaşık 15-20 dakika dinlendirin.

Peynirleri bir kaba ufalayın. Beyaz peynir kullanıyorsanız, fazla tuzlu ise biraz süzebilirsiniz.

Peynirin üzerine 1 su bardağı yoğurt ve 1 yumurta ekleyin. İsteğe bağlı olarak ince doğranmış dereotunu da ekleyebilirsiniz.

Karışımı iyice karıştırarak homojen bir harç elde edin. Karabiber ile tatlandırabilirsiniz.

Dinlenen hamuru, 10-12 eşit bezeye ayırın. Bezeleri yuvarlayarak, ince ince açın.

Hamurlardan her birini, un serpilmiş bir zeminde ince bir şekilde açın. Ne kadar ince açarsanız, o kadar çıtır börekler elde edersiniz.

Açtığınız hamuru aralarına sıvı yağ sürerek kat kat açın. Katları oluştururken, her katı ince açmaya özen gösterin.

Hamuru her katman şeklinde açtıktan sonra iç harcınızdan bir miktar koyun. Harcı her katın üzerine serpin ve hamuru rulo şeklinde sarın.

Sarmış olduğunuz ruloyu, yuvarlayarak tepsiye yerleştirin. Bunu tüm bezelerle tekrarlayın.

Şekillendirdiğiniz börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Böreğin üzerine 1 yumurta sarısı sürün ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Üstü güzelce kızarana kadar pişirmeye devam edin. Peynirli börek, lezzetli olduğu kadar kalorisi de oldukça yüksek bir yiyecektir. Bir dilim peynirli börek, kullanılan malzemelere bağlı olarak ortalama 250-350 kalori arasında değişir. Böreğin kalorisi, hamurun türüne, iç harcın miktarına ve üzerindeki yağın miktarına göre farklılık gösterebilir. Özellikle hamurda kullanılan sıvı yağ ve tereyağı, böreğin kalori miktarını artıran önemli faktörlerdir.

REKLAM İç harcında peynir ve yoğurt bulunması, protein ve yağ içerdiği için böreğin besin değerini yükseltir. Ayrıca, üzerine sürülen yumurta sarısı da ekstra kalori ekler. Eğer kalori alımını sınırlamak isteniyorsa, hamurda daha az yağ kullanmak ve harcı daha az peynirli tutmak bir çözüm olabilir. Ancak börek, her zaman doyurucu ve lezzetli bir seçenek olduğundan, dengeli bir diyetin parçası olarak zaman zaman tüketilmesi önerilir.

PEYNİRLİ BÖREK YAPILIŞI PÜF NOKTALARI Peynirli börek yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç püf nokta vardır. Öncelikle hamurun kıvamı çok önemlidir; hamur ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı. Hamuru yoğurduktan sonra dinlendirmek, daha kolay açılmasını ve daha gevrek olmasını sağlar. Hamuru açarken ince açmak, böreğin çıtırlığını artırır, fakat hamur çok ince olursa kolayca yırtılabilir, bu yüzden dikkatli olmak gerekir.

Hamurun her katını yağlamak da böreğin gevrek olmasına yardımcı olur. İç harcın tuzunu peynirin türüne göre ayarlamak gerekir. bazı peynirler oldukça tuzlu olabileceği için fazla tuz eklemekten kaçınılmalıdır. İç harcına eklenen yoğurt, böreğin daha yumuşak olmasını sağlar. Böreğin üstüne sürülen yumurta sarısı, hem renk hem de lezzet açısından güzel bir dokunuş yapar. Fırın ısısı da böreğin pişme süresini etkiler, bu yüzden fırının önceden ısındığından emin olun ve böreğin üstü altın rengini alana kadar pişirmeye özen gösterin.