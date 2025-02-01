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        Haberler Ekonomi Otomobil Peugeot'nun en büyük 5'inci pazarı Türkiye oldu - Otomobil Haberleri

        Peugeot'nun dünyadaki en büyük 5'inci pazarı Türkiye oldu

        Fransız otomobil markası Peugeot, 2024 yılında Türkiye'de 73 bin 542 adetlik toplam satış adedine ulaştığını bildirdi. Türkiye pazarındaki büyüme hamlesine aralıksız devam ettiklerini söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, "Global tarafta da yükselişimiz sürdü. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz 10 bin 629 adetlik toplam satışla Fransa'dan sonra tüm dünya genelinde en fazla Peugeot'nun satıldığı ikinci ülke olduk. 2024 yılını da global sıralamada 5'inci ülke olarak tamamladık" dedi. Kaplan, Türkiye'nin 2024'te dünyanın en fazla 408 satılan ülkesi olduğunu da aktardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 14:08 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:08
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        Dünyada en çok Türkiye'de satıldı
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        Stellantis'in Fransız temsilcilerinden Peugeot, 2024 yılını toplam pazarda 73 bin 542 adetlik satışla tamamladığını açıkladı.

        Yüzde 5,9’luk pazar payıyla yılı 5’inci sırada geride bırakan Fransa marka, 2023 yılındaki pazar sıralamasını da korumuş oldu.

        Marka, 2024 yılında gerçekleştirdiği 53 bin 886 adetlik otomobil satışıyla yüzde 5.5, 19 bin 656 adetlik ticari araç satışıyla da yüzde 7.6 pazar payı elde etti. Peugeot, Türkiye hafif ticari araç pazarını da toplamda 4’üncü sırada tamamlamış oldu.

        2024’ün kendileri için iyi bir yıl olduğunu söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, "Geçtiğimiz yıl ulaştığımız 73 bin 542 adetlik satışla toplam pazarda 5’inci sırada yer aldık. Global tarafta da yükselişimiz sürdü. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz 10 bin 629 adetlik toplam satışla Fransa’dan sonra en fazla Peugeot’nun satıldığı ikinci ülke olduk. 2024 yılını da dünyada 5’inci ülke olarak tamamladık" dedi.

        Türkiye pazarında en fazla satılan modellerinin 2008 olduğunu ifade eden Gupse Kaplan, "2008, 18 bin 612 adetlik toplam satışa ulaştı. B-SUV segmentini de lider olarak tamamlayan 2008, elektrikli versiyonuyla segmentinde satılan her 4 elektrikli araçtan birinin satışına imza attı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 11 bin 986 adetlik satışla bir kez daha dünyanın en fazla 408 satılan ülkesi olduk" diye konuştu.

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