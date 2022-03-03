Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi küresel enerji fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Brent petrol bu sabah itibarıyla günlük yüzde 2.9 yükselerek 118 doları gördü.
Bu brent petrolün varil fiyatının Şubat 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye oldu. Küresel petrol üretiminde savaş nedeniyle bir düşüş yaşanmadı. Ancak uzmanlar şirketlerin Rus petrolünü, bu alanda bir yaptırım olmamasına rağmen, almayı tercih etmediğini ve bunun da arzda düşüş anlamına geldiğini belirtti.
GÜVENLİK ENDİŞELERİ
Rus petrolünden uzak durulmasının nedeni sadece potansiyel yaptırımlar değil. Örneğin bu ülkeden gaz akışında herhangi bir kesilme olmadı. Ancak boru hatlarıyla taşınan gazdan farklı olarak Rus petrolünün önemli bir kısmı Karadeniz'deki limanlardan gemiyle Avrupa'ya ihraç ediliyordu. Ancak savaşla berbaer deniz yolunda güvenlik sorunları ortaya çıktı.
Sigorta şirketlerinin Rusya'dan petrol nakliyatını sigortalamaması sebebiyle Avrupalı şirketler de alımları durdurdu.
ATILAN ADIMLAR ATEŞİNİ SÖNDÜREMEDİ
Dün, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı aldı.
Önceki gün ise başta ABD olmak üzere Uluslararası Enerji Ajansı üyeleri dün stratejik rezervlerinden 60 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini açıkladı.
YÜZDE 24 YÜKSELDİ
Petrol arzını artırmaya yönelik bu adımların fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir etkisi olmadı. Rusya'nın işgal girişimi öncesi brent petrolün varil fiyatı 95 dolar seviyesindeydi. Savaşla beraber petrol fiyatlarında yüzde 24'lük artış yaşandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!