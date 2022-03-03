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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi küresel enerji fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Brent petrol bu sabah itibarıyla günlük yüzde 2.9 yükselerek 118 doları gördü.

Bu brent petrolün varil fiyatının Şubat 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye oldu. Küresel petrol üretiminde savaş nedeniyle bir düşüş yaşanmadı. Ancak uzmanlar şirketlerin Rus petrolünü, bu alanda bir yaptırım olmamasına rağmen, almayı tercih etmediğini ve bunun da arzda düşüş anlamına geldiğini belirtti.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Rus petrolünden uzak durulmasının nedeni sadece potansiyel yaptırımlar değil. Örneğin bu ülkeden gaz akışında herhangi bir kesilme olmadı. Ancak boru hatlarıyla taşınan gazdan farklı olarak Rus petrolünün önemli bir kısmı Karadeniz'deki limanlardan gemiyle Avrupa'ya ihraç ediliyordu. Ancak savaşla berbaer deniz yolunda güvenlik sorunları ortaya çıktı.

Sigorta şirketlerinin Rusya'dan petrol nakliyatını sigortalamaması sebebiyle Avrupalı şirketler de alımları durdurdu.

ATILAN ADIMLAR ATEŞİNİ SÖNDÜREMEDİ

Dün, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı aldı.

Önceki gün ise başta ABD olmak üzere Uluslararası Enerji Ajansı üyeleri dün stratejik rezervlerinden 60 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini açıkladı.

YÜZDE 24 YÜKSELDİ

Petrol arzını artırmaya yönelik bu adımların fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir etkisi olmadı. Rusya'nın işgal girişimi öncesi brent petrolün varil fiyatı 95 dolar seviyesindeydi. Savaşla beraber petrol fiyatlarında yüzde 24'lük artış yaşandı.